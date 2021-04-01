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Кёльн - РБ Лейпциг 20 апреля прямая трансляция

Стадион: Райн-Энерги (Кёльн, Германия), вместимость: 50374
20 Апреля 2021, Вторник. 19:30 МСК. Бундеслига, 30-й тур
КельнЛейпциг
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Кёльн - РБ Лейпциг, который запланирован на 20 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 30-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Кёльн
Кёльн
РБ Лейпциг
Лейпциг
Главные тренеры
Германия Маркус Гисдоль
Германия Юлиан Нагельсман
История личных встреч
19.12.2020 Германия - Бундеслига Тур 13 РБ Лейпциг0 : 0Кёльн
01.06.2020 Германия - Бундеслига Тур 29 Кёльн2 : 4РБ Лейпциг
23.11.2019 Германия - Бундеслига Тур 12 РБ Лейпциг4 : 1Кёльн
25.02.2018 Германия - Бундеслига Тур 24 РБ Лейпциг1 : 2Кёльн
01.10.2017 Германия - Бундеслига Тур 7 Кёльн1 : 2РБ Лейпциг
25.02.2017 Германия - Бундеслига Тур 22 РБ Лейпциг3 : 1Кёльн
25.09.2016 Германия - Бундеслига Тур 5 Кёльн1 : 1РБ Лейпциг

Отзывы и комментарии к матчу

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