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Айнтрахт - Аугсбург 20 апреля прямая трансляция

Стадион: Коммерцбанк-Арена (Франкфурт, Германия), вместимость: 52300
20 Апреля 2021, Вторник. 21:30 МСК. Бундеслига, 30-й тур
АйнтрахтАугсбург
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Айнтрахт - Аугсбург, который запланирован на 20 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 30-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Аугсбург
Аугсбург
Главные тренеры
Австрия Адольф Хюттер
Германия Хайко Херрлих
История личных встреч
19.12.2020 Германия - Бундеслига Тур 13 Аугсбург0 : 2Айнтрахт Ф
07.02.2020 Германия - Бундеслига Тур 21 Айнтрахт Ф5 : 0Аугсбург
14.09.2019 Германия - Бундеслига Тур 4 Аугсбург2 : 1Айнтрахт Ф
14.04.2019 Германия - Бундеслига Тур 29 Айнтрахт Ф1 : 3Аугсбург
24.11.2018 Германия - Бундеслига Тур 12 Аугсбург1 : 3Айнтрахт Ф
04.02.2018 Германия - Бундеслига Тур 21 Аугсбург3 : 0Айнтрахт Ф
16.09.2017 Германия - Бундеслига Тур 4 Айнтрахт Ф1 : 2Аугсбург
22.04.2017 Германия - Бундеслига Тур 30 Айнтрахт Ф3 : 1Аугсбург
04.12.2016 Германия - Бундеслига Тур 13 Аугсбург1 : 1Айнтрахт Ф
30.01.2016 Германия - Бундеслига Тур 19 Аугсбург0 : 0Айнтрахт Ф

Отзывы и комментарии к матчу

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