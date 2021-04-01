Айнтрахт - Аугсбург 20 апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Айнтрахт - Аугсбург, который запланирован на 20 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 30-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Адольф Хюттер
|Хайко Херрлих
|19.12.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 13
|0 : 2
|07.02.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 21
|5 : 0
|14.09.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 4
|2 : 1
|14.04.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 29
|1 : 3
|24.11.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 12
|1 : 3
|04.02.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 21
|3 : 0
|16.09.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 4
|1 : 2
|22.04.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 30
|3 : 1
|04.12.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 13
|1 : 1
|30.01.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 19
|0 : 0
Отзывы и комментарии к матчу
Похожие новости:
Стадион: Коммерцбанк-Арена (Франкфурт, Германия), вместимость: 52300 30 января 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 19-й тур Главный судья: Флориан...
Стадион: Коммерцбанк-Арена (Франкфурт, Германия), вместимость: 52300 10 Апреля 2021, Суббота. 16:30 МСК. Бундеслига, 28-й тур Главный судья: Марко...
Стадион: Коммерцбанк-Арена (Франкфурт, Германия), вместимость: 52300 15 декабря 2020, Вторник. 20:30 МСК. Бундеслига, 12-й тур...
Стадион: Коммерцбанк-Арена (Франкфурт, Германия), вместимость: 52300 14 Февраля 2021, Воскресенье. 17:30 МСК. Бундеслига, 21-й тур...
Стадион: Коммерцбанк-Арена (Франкфурт, Германия), вместимость: 52300 20 Марта 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 26-й тур...