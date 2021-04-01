Бавария - Байер 20 апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Бавария - Байер, который запланирован на 20 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 30-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Ханс-Дитер Флик
|Ханнес Вольф
|19.12.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 13
|1 : 2
|04.07.2020
|Кубок Германии
|Финал
|2 : 4
|06.06.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 30
|2 : 4
|30.11.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 13
|1 : 2
|02.02.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 20
|3 : 1
|15.09.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 3
|3 : 1
|17.04.2018
|Кубок Германии
|1/2 финала
|2 : 6
|12.01.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 18
|1 : 3
|18.08.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 1
|3 : 1
|15.04.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 29
|0 : 0
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