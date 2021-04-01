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Бавария - Байер 20 апреля прямая трансляция

Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000
20 Апреля 2021, Вторник. 21:30 МСК. Бундеслига, 30-й тур
БаварияБайер
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Бавария - Байер, который запланирован на 20 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 30-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Бавария
Мюнхен
Байер
Леверкузен
Главные тренеры
Германия Ханс-Дитер Флик
Германия Ханнес Вольф
История личных встреч
19.12.2020 Германия - Бундеслига Тур 13 Байер1 : 2Бавария
04.07.2020 Кубок Германии Финал Байер2 : 4Бавария
06.06.2020 Германия - Бундеслига Тур 30 Байер2 : 4Бавария
30.11.2019 Германия - Бундеслига Тур 13 Бавария1 : 2Байер
02.02.2019 Германия - Бундеслига Тур 20 Байер3 : 1Бавария
15.09.2018 Германия - Бундеслига Тур 3 Бавария3 : 1Байер
17.04.2018 Кубок Германии 1/2 финала Байер2 : 6Бавария
12.01.2018 Германия - Бундеслига Тур 18 Байер1 : 3Бавария
18.08.2017 Германия - Бундеслига Тур 1 Бавария3 : 1Байер
15.04.2017 Германия - Бундеслига Тур 29 Байер0 : 0Бавария
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 30-го тура Бундеслиги: «Бавария» — «Байер». Начало встречи запланировано на 21:30 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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