Локомотив - ЦСКА 21 апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Локомотив - ЦСКА, который запланирован на 21 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Кубок России 2020/21. 1/2 финала. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Марко Николич
|Ивица Олич
|27.02.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 20
|2 : 0
|27.09.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 9
|0 : 1
|16.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 29
|2 : 1
|28.07.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 3
|1 : 0
|20.04.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 24
|1 : 1
|07.10.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 10
|0 : 1
|27.07.2018
|Олимп - Суперкубок России
|Финал
|0 : 1 ДВ
|05.11.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 16
|2 : 2
|21.07.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 2
|1 : 3
|26.04.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 25
|4 : 0
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