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Локомотив - ЦСКА 21 апреля прямая трансляция

Стадион: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия), вместимость: 28800
21 Апреля 2021, Среда. 19:00 МСК. Кубок России, 1/2 Финала
ЛокомотивЦСКА
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Локомотив - ЦСКА, который запланирован на 21 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Кубок России 2020/21. 1/2 финала. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Локомотив М
Москва
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
Сербия Марко Николич
Хорватия Ивица Олич
История личных встреч
27.02.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 20 Локомотив М2 : 0ЦСКА
27.09.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 9 ЦСКА0 : 1Локомотив М
16.07.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 29 Локомотив М2 : 1ЦСКА
28.07.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 3 ЦСКА1 : 0Локомотив М
20.04.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 24 Локомотив М1 : 1ЦСКА
07.10.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 10 ЦСКА0 : 1Локомотив М
27.07.2018 Олимп - Суперкубок России Финал Локомотив М0 : 1 ДВЦСКА
05.11.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 16 Локомотив М2 : 2ЦСКА
21.07.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 2 ЦСКА1 : 3Локомотив М
26.04.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 25 ЦСКА4 : 0Локомотив М
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча Кубка России: «Локомотив» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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