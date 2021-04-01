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Александрия - Заря 21 апреля прямая трансляция

Стадион: Ника (Александрия, Украина), вместимость: 7000
21 Апреля 2021, Среда. 18:30 МСК. Кубок Украины, 1/2 Финала
АлександрияЗаря
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на украинском Александрия - Заря, который запланирован на 21 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Украина. Турнир: Кубок Украины 2020/21. 1/2 финала. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Александрия
Александрия
Заря
Луганск
Главные тренеры
Украина Владимир Богданович Шаран
Украина Виктор Анатольевич Скрипник
История личных встреч
13.12.2020 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 13 Александрия0 : 2Заря
05.07.2020 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 7 Заря2 : 2Александрия
30.05.2020 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 2 Александрия1 : 0Заря
23.11.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 15 Александрия1 : 0Заря
30.10.2019 Кубок Украины 1/8 финала Александрия1 : 1 5 : 4Заря
18.08.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 4 Заря1 : 2Александрия
26.05.2019 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 9 Заря3 : 1Александрия
28.04.2019 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 4 Александрия0 : 2Заря
27.10.2018 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 13 Заря0 : 0Александрия
28.07.2018 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 2 Александрия1 : 0Заря

Отзывы и комментарии к матчу

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