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ПСЖ - Анже 21 апреля прямая трансляция

Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 48713
21 Апреля 2021, Среда. 19:45 МСК. Кубок Франции, 1/2 Финала
ПСЖЛорьян
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке ПСЖ - Анже, который запланирован на 21 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Кубок Франции 2020/21. 1/4 финала. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
ПСЖ
Париж
Анже
Анже
Главные тренеры
Аргентина Маурисио Почеттино
Франция Стефан Мулен
История личных встреч
16.01.2021 Франция - Лига 1 Тур 20 Анже0 : 1ПСЖ
02.10.2020 Франция - Лига 1 Тур 6 ПСЖ6 : 1Анже
05.10.2019 Франция - Лига 1 Тур 9 ПСЖ4 : 0Анже
11.05.2019 Франция - Лига 1 Тур 36 Анже1 : 2ПСЖ
25.08.2018 Франция - Лига 1 Тур 3 ПСЖ3 : 1Анже
14.03.2018 Франция - Лига 1 Тур 31 ПСЖ2 : 1Анже
04.11.2017 Франция - Лига 1 Тур 12 Анже0 : 5ПСЖ
27.05.2017 Кубок Франции Финал Анже0 : 1ПСЖ
14.04.2017 Франция - Лига 1 Тур 33 Анже0 : 2ПСЖ
30.11.2016 Франция - Лига 1 Тур 15 ПСЖ2 : 0Анже

Отзывы и комментарии к матчу

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