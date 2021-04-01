Лион - Монако 21 апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Лион - Монако, который запланирован на 21 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Кубок Франции 2020/21. 1/4 финала. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Руди Гарсия
|Нико Ковач
|25.10.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 8
|4 : 1
|09.08.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 1
|0 : 3
|24.02.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 26
|2 : 0
|16.12.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 18
|3 : 0
|04.02.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 24
|3 : 2
|24.01.2018
|Кубок Франции
|1/16 финала
|2 : 3
|13.10.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 9
|3 : 2
|23.04.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 34
|1 : 2
|18.12.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 18
|1 : 3
|07.05.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 37
|6 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
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