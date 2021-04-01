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Лион - Монако 21 апреля прямая трансляция

Стадион: Стад де Люмьер (Лион, Франция), вместимость: 59500
21 Апреля 2021, Среда. 22:10 МСК. Кубок Франции, 1/2 Финала
ЛионМонако
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Лион - Монако, который запланирован на 21 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Кубок Франции 2020/21. 1/4 финала. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Лион
Лион
Монако
Монако
Главные тренеры
Франция Руди Гарсия
Хорватия Нико Ковач
История личных встреч
25.10.2020 Франция - Лига 1 Тур 8 Лион4 : 1Монако
09.08.2019 Франция - Лига 1 Тур 1 Монако0 : 3Лион
24.02.2019 Франция - Лига 1 Тур 26 Монако2 : 0Лион
16.12.2018 Франция - Лига 1 Тур 18 Лион3 : 0Монако
04.02.2018 Франция - Лига 1 Тур 24 Монако3 : 2Лион
24.01.2018 Кубок Франции 1/16 финала Монако2 : 3Лион
13.10.2017 Франция - Лига 1 Тур 9 Лион3 : 2Монако
23.04.2017 Франция - Лига 1 Тур 34 Лион1 : 2Монако
18.12.2016 Франция - Лига 1 Тур 18 Монако1 : 3Лион
07.05.2016 Франция - Лига 1 Тур 37 Лион6 : 1Монако
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Кубка Франции: «Лион» — «Монако». Начало встречи запланировано на 22:10 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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