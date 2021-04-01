Спортинг - Белененсеш 21 апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Спортинг - Белененсеш, который запланирован на 21 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Португалия. Турнир: Примейра 2020/21. 28-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Рубен Филипе Маркес Аморим
|Арманду Пети
|27.12.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 11
|1 : 2
|26.06.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 28
|1 : 3
|10.11.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 11
|2 : 0
|05.05.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 32
|1 : 8
|03.01.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 15
|2 : 1
|15.04.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 30
|3 : 4
|29.12.2017
|Португалия - Кубок лиги
|Группа B. Тур 3
|1 : 1
|01.12.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 13
|1 : 0
|07.05.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 32
|1 : 3
|23.12.2016
|Португалия - Примейра
|Тур 15
|0 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
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