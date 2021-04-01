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Спортинг - Белененсеш 21 апреля прямая трансляция

Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50044
21 Апреля 2021, Среда. 23:15 МСК. Примейра, 28-й тур
Главный судья: Нуну Алмейда (Монте Горду, Португалия)
СпортингБелененсеш
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Спортинг - Белененсеш, который запланирован на 21 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Португалия. Турнир: Примейра 2020/21. 28-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Белененсеш
Лиссабон
Главные тренеры
Португалия Рубен Филипе Маркес Аморим
Португалия Арманду Пети
История личных встреч
27.12.2020 Португалия - Примейра Тур 11 Белененсеш1 : 2Спортинг
26.06.2020 Португалия - Примейра Тур 28 Белененсеш1 : 3Спортинг
10.11.2019 Португалия - Примейра Тур 11 Спортинг2 : 0Белененсеш
05.05.2019 Португалия - Примейра Тур 32 Белененсеш1 : 8Спортинг
03.01.2019 Португалия - Примейра Тур 15 Спортинг2 : 1Белененсеш
15.04.2018 Португалия - Примейра Тур 30 Белененсеш3 : 4Спортинг
29.12.2017 Португалия - Кубок лиги Группа B. Тур 3 Белененсеш1 : 1Спортинг
01.12.2017 Португалия - Примейра Тур 13 Спортинг1 : 0Белененсеш
07.05.2017 Португалия - Примейра Тур 32 Спортинг1 : 3Белененсеш
23.12.2016 Португалия - Примейра Тур 15 Белененсеш0 : 1Спортинг

Отзывы и комментарии к матчу

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