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Астон Вилла - Манчестер Сити 21 апреля прямая трансляция

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
21 Апреля 2021, Среда. 22:15 МСК. АПЛ, 32-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия)
Астон ВиллаМанчестер Сити
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

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Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Манчестер Сити
Манчестер
Главные тренеры
Англия Дин Смит
Испания Хосеп Гвардиола
История личных встреч
20.01.2021 Англия - Премьер-лига Тур 1 Манчестер Сити2 : 0Астон Вилла
01.03.2020 Англия - Кубок лиги Финал Астон Вилла1 : 2Манчестер Сити
12.01.2020 Англия - Премьер-лига Тур 22 Астон Вилла1 : 6Манчестер Сити
26.10.2019 Англия - Премьер-лига Тур 10 Манчестер Сити3 : 0Астон Вилла
05.03.2016 Англия - Премьер-лига Тур 29 Манчестер Сити4 : 0Астон Вилла
30.01.2016 Кубок Англии 1/16 финала Астон Вилла0 : 4Манчестер Сити
08.11.2015 Англия - Премьер-лига Тур 12 Астон Вилла0 : 0Манчестер Сити
25.04.2015 Англия - Премьер-лига Тур 34 Манчестер Сити3 : 2Астон Вилла
04.10.2014 Англия - Премьер-лига Тур 7 Астон Вилла0 : 2Манчестер Сити
07.05.2014 Англия - Премьер-лига Тур 29 Манчестер Сити4 : 0Астон Вилла
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 32-го тура АПЛ: «Астон Вилла» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 22:15 по московскому времени.
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Промо матча «Астон Вилла» — «Манчестер Сити»

Отзывы и комментарии к матчу

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