Астон Вилла - Манчестер Сити 21 апреля прямая трансляция
Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
21 Апреля 2021, Среда. 22:15 МСК. АПЛ, 32-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Манчестер Сити
Манчестер
Главные тренеры
|Дин Смит
|Хосеп Гвардиола
История личных встреч
|20.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 1
|2 : 0
|01.03.2020
|Англия - Кубок лиги
|Финал
|1 : 2
|12.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 22
|1 : 6
|26.10.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 10
|3 : 0
|05.03.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 29
|4 : 0
|30.01.2016
|Кубок Англии
|1/16 финала
|0 : 4
|08.11.2015
|Англия - Премьер-лига
|Тур 12
|0 : 0
|25.04.2015
|Англия - Премьер-лига
|Тур 34
|3 : 2
|04.10.2014
|Англия - Премьер-лига
|Тур 7
|0 : 2
|07.05.2014
|Англия - Премьер-лига
|Тур 29
|4 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 32-го тура АПЛ: «Астон Вилла» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 22:15 по московскому времени.
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Промо матча «Астон Вилла» — «Манчестер Сити»
Отзывы и комментарии к матчу
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