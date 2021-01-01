Астон Вилла - Манчестер Сити 21 апреля прямая трансляция

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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 32-го тура АПЛ: «Астон Вилла» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 22:15 по московскому времени.