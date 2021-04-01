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Тоттенхэм - Саутгемптон 21 апреля прямая трансляция

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62062
21 Апреля 2021, Среда. 20:00 МСК. АПЛ, 29-й тур
Главный судья: Дэвид Кут (Западный Йоркшир, Англия)
Тоттенхэм ХотспурСаутгемптон
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Тоттенхэм - Саутгемптон, который запланирован на 21 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 29-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Саутгемптон
Саутгемптон
Главные тренеры
Австрия Ральф Хазенхюттль
История личных встреч
20.09.2020 Англия - Премьер-лига Тур 2 Саутгемптон2 : 5Тоттенхэм Хотспур
05.02.2020 Кубок Англии 1/16 финала, переигровки Тоттенхэм Хотспур3 : 2Саутгемптон
25.01.2020 Кубок Англии 1/16 финала Саутгемптон1 : 1Тоттенхэм Хотспур
01.01.2020 Англия - Премьер-лига Тур 21 Саутгемптон1 : 0Тоттенхэм Хотспур
28.09.2019 Англия - Премьер-лига Тур 7 Тоттенхэм Хотспур2 : 1Саутгемптон
09.03.2019 Англия - Премьер-лига Тур 30 Саутгемптон2 : 1Тоттенхэм Хотспур
05.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 15 Тоттенхэм Хотспур3 : 1Саутгемптон
21.01.2018 Англия - Премьер-лига Тур 24 Саутгемптон1 : 1Тоттенхэм Хотспур
26.12.2017 Англия - Премьер-лига Тур 20 Тоттенхэм Хотспур5 : 2Саутгемптон
19.03.2017 Англия - Премьер-лига Тур 29 Тоттенхэм Хотспур2 : 1Саутгемптон
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 29-го тура АПЛ: «Тоттенхэм Хотспур» — «Саутгемптон». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
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Промо матча «Тоттенхэм Хотспур» — «Саутгемптон»

Отзывы и комментарии к матчу

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