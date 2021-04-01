Тоттенхэм - Саутгемптон 21 апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Тоттенхэм - Саутгемптон, который запланирован на 21 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 29-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Ральф Хазенхюттль
|20.09.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 2
|2 : 5
|05.02.2020
|Кубок Англии
|1/16 финала, переигровки
|3 : 2
|25.01.2020
|Кубок Англии
|1/16 финала
|1 : 1
|01.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 21
|1 : 0
|28.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 7
|2 : 1
|09.03.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 30
|2 : 1
|05.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 15
|3 : 1
|21.01.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 24
|1 : 1
|26.12.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 20
|5 : 2
|19.03.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 29
|2 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
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