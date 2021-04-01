Осасуна - Валенсия 21 апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Осасуна - Валенсия, который запланирован на 21 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 31-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Хагоба Аррасате
|Хави Грасия
|21.01.2021
|Испания - Примера
|Тур 19
|1 : 1
|21.06.2020
|Испания - Примера
|Тур 30
|2 : 0
|27.10.2019
|Испания - Примера
|Тур 10
|3 : 1
|07.05.2017
|Испания - Примера
|Тур 36
|4 : 1
|09.01.2017
|Испания - Примера
|Тур 17
|3 : 3
|19.04.2014
|Испания - Примера
|Тур 34
|1 : 1
|01.12.2013
|Испания - Примера
|Тур 15
|3 : 0
|04.05.2013
|Испания - Примера
|Тур 34
|4 : 0
|09.01.2013
|Кубок Испании
|1/8 финала
|2 : 1
|11.12.2012
|Кубок Испании
|1/8 финала
|0 : 2
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