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Осасуна - Валенсия 21 апреля прямая трансляция

Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 18330
21 Апреля 2021, Среда. 20:00 МСК. Ла Лига, 31-й тур
Главный судья: Марио Мелеро (Малага, Испания)
ОсасунаВаленсия
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Осасуна - Валенсия, который запланирован на 21 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 31-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Осасуна
Памплона
Валенсия
Валенсия
Главные тренеры
Испания Хагоба Аррасате
Испания Хави Грасия
История личных встреч
21.01.2021 Испания - Примера Тур 19 Валенсия1 : 1Осасуна
21.06.2020 Испания - Примера Тур 30 Валенсия2 : 0Осасуна
27.10.2019 Испания - Примера Тур 10 Осасуна3 : 1Валенсия
07.05.2017 Испания - Примера Тур 36 Валенсия4 : 1Осасуна
09.01.2017 Испания - Примера Тур 17 Осасуна3 : 3Валенсия
19.04.2014 Испания - Примера Тур 34 Осасуна1 : 1Валенсия
01.12.2013 Испания - Примера Тур 15 Валенсия3 : 0Осасуна
04.05.2013 Испания - Примера Тур 34 Валенсия4 : 0Осасуна
09.01.2013 Кубок Испании 1/8 финала Валенсия2 : 1Осасуна
11.12.2012 Кубок Испании 1/8 финала Осасуна0 : 2Валенсия

Отзывы и комментарии к матчу

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