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Бетис - Атлетик 21 апреля прямая трансляция

Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 56432
21 Апреля 2021, Среда. 21:00 МСК. Ла Лига, 31-й тур
Главный судья: Давид Медье Хименес (Испания)
БетисАтлетик
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Бетис - Атлетик, который запланирован на 21 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 31-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Бетис
Севилья
Атлетик Б
Бильбао
Главные тренеры
Чили Мануэль Пеллегрини
Испания Марселино Гарсия Тораль
История личных встреч
04.02.2021 Кубок Испании 1/4 финала Бетис1 : 1 1 : 4Атлетик Б
23.11.2020 Испания - Примера Тур 10 Атлетик Б4 : 0Бетис
20.06.2020 Испания - Примера Тур 30 Атлетик Б1 : 0Бетис
08.12.2019 Испания - Примера Тур 16 Бетис3 : 2Атлетик Б
27.01.2019 Испания - Примера Тур 21 Атлетик Б1 : 0Бетис
23.09.2018 Испания - Примера Тур 5 Бетис2 : 2Атлетик Б
05.05.2018 Испания - Примера Тур 36 Атлетик Б2 : 0Бетис
22.12.2017 Испания - Примера Тур 17 Бетис0 : 2Атлетик Б
27.04.2017 Испания - Примера Тур 34 Атлетик Б2 : 1Бетис
11.12.2016 Испания - Примера Тур 15 Бетис1 : 0Атлетик Б

Отзывы и комментарии к матчу

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