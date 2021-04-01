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Алавес - Вильярреал 21 апреля прямая трансляция

Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
21 Апреля 2021, Среда. 22:00 МСК. Ла Лига, 31-й тур
Главный судья: Адриан Кордеро Вега (Испания)
АлавесВильярреал
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Алавес - Вильярреал, который запланирован на 21 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 31-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Алавес
Витория
Вильярреал
Вильярреал
Главные тренеры
Испания Хавьер Ревилья Кальеха
Испания Унаи Эмери
Испания Иманоль Идьякес
История личных встреч
30.09.2020 Испания - Примера Тур 4 Вильярреал3 : 1Алавес
25.01.2020 Испания - Примера Тур 21 Алавес1 : 2Вильярреал
25.10.2019 Испания - Примера Тур 10 Вильярреал4 : 1Алавес
02.03.2019 Испания - Примера Тур 26 Вильярреал1 : 2Алавес
28.10.2018 Испания - Примера Тур 10 Алавес2 : 1Вильярреал
10.02.2018 Испания - Примера Тур 23 Вильярреал1 : 2Алавес
17.09.2017 Испания - Примера Тур 4 Алавес0 : 3Вильярреал
17.04.2017 Испания - Примера Тур 32 Алавес2 : 1Вильярреал
27.11.2016 Испания - Примера Тур 13 Вильярреал0 : 2Алавес

Отзывы и комментарии к матчу

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