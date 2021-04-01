Алавес - Вильярреал 21 апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Алавес - Вильярреал, который запланирован на 21 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 31-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Хавьер Ревилья Кальеха
|Унаи Эмери
|Иманоль Идьякес
|30.09.2020
|Испания - Примера
|Тур 4
|3 : 1
|25.01.2020
|Испания - Примера
|Тур 21
|1 : 2
|25.10.2019
|Испания - Примера
|Тур 10
|4 : 1
|02.03.2019
|Испания - Примера
|Тур 26
|1 : 2
|28.10.2018
|Испания - Примера
|Тур 10
|2 : 1
|10.02.2018
|Испания - Примера
|Тур 23
|1 : 2
|17.09.2017
|Испания - Примера
|Тур 4
|0 : 3
|17.04.2017
|Испания - Примера
|Тур 32
|2 : 1
|27.11.2016
|Испания - Примера
|Тур 13
|0 : 2
Отзывы и комментарии к матчу
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