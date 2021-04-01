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Хоффенхайм - Боруссия М 21 апреля прямая трансляция

Стадион: Райн-Некар-Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
21 Апреля 2021, Среда. 21:30 МСК. Бундеслига, 30-й тур
ХоффенхаймБоруссия М
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Хоффенхайм - Боруссия М, который запланирован на 21 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 30-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Главные тренеры
Германия Себастьян Хёнес
Германия Марко Розе
История личных встреч
19.12.2020 Германия - Бундеслига Тур 13 Боруссия М1 : 2Хоффенхайм
22.02.2020 Германия - Бундеслига Тур 23 Боруссия М1 : 1Хоффенхайм
28.09.2019 Германия - Бундеслига Тур 6 Хоффенхайм0 : 3Боруссия М
04.05.2019 Германия - Бундеслига Тур 32 Боруссия М2 : 2Хоффенхайм
15.12.2018 Германия - Бундеслига Тур 15 Хоффенхайм0 : 0Боруссия М
17.03.2018 Германия - Бундеслига Тур 27 Боруссия М3 : 3Хоффенхайм
28.10.2017 Германия - Бундеслига Тур 10 Хоффенхайм1 : 3Боруссия М
15.07.2017 Кубок Телеком За 3-е место Боруссия М0 : 0 5 : 6Хоффенхайм
15.04.2017 Германия - Бундеслига Тур 29 Хоффенхайм5 : 3Боруссия М
26.11.2016 Германия - Бундеслига Тур 12 Боруссия М1 : 1Хоффенхайм

Отзывы и комментарии к матчу

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