  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Штутгарт - Вольфсбург 21 апреля прямая трансляция

Стадион: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60449
21 Апреля 2021, Среда. 21:30 МСК. Бундеслига, 30-й тур
ШтутгартВольфсбург
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Штутгарт - Вольфсбург, который запланирован на 21 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 30-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Вольфсбург
Вольфсбург
Главные тренеры
США Пеллегрино Матараццо
Австрия Оливер Гласнер
История личных встреч
20.12.2020 Германия - Бундеслига Тур 13 Вольфсбург1 : 0Штутгарт
11.05.2019 Германия - Бундеслига Тур 33 Штутгарт3 : 0Вольфсбург
18.12.2018 Германия - Бундеслига Тур 16 Вольфсбург2 : 0Штутгарт
03.02.2018 Германия - Бундеслига Тур 21 Вольфсбург1 : 1Штутгарт
16.09.2017 Германия - Бундеслига Тур 4 Штутгарт1 : 0Вольфсбург
14.05.2016 Германия - Бундеслига Тур 34 Вольфсбург3 : 1Штутгарт
19.12.2015 Германия - Бундеслига Тур 17 Штутгарт3 : 1Вольфсбург
04.04.2015 Германия - Бундеслига Тур 27 Вольфсбург3 : 1Штутгарт
01.11.2014 Германия - Бундеслига Тур 10 Штутгарт0 : 4Вольфсбург
03.05.2014 Германия - Бундеслига Тур 33 Штутгарт1 : 2Вольфсбург

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Штутгарт - Вердер 04 апреля прямая трансляция
    Штутгарт - Вердер 04 апреля прямая трансляция
    Стадион: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60449 4 Апреля 2021, Воскресенье. 16:30 МСК. Бундеслига, 27-й тур Главный судья:...
  • Штутгарт - Боруссия Д 10 апреля прямая трансляция
    Штутгарт - Боруссия Д 10 апреля прямая трансляция
    Стадион: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60449 10 Апреля 2021, Суббота. 19:30 МСК. Бундеслига, 28-й тур Главный судья: Роберт...
  • Штутгарт - Майнц 29.01.2021 прямая трансляция
    Штутгарт - Майнц 29.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60449 29 января 2021, Пятница. 22:30 МСК. Бундеслига, 19-й тур Главный судья: Франк...
  • Штутгарт - Фрайбург 19.09.2020 прямая трансляция
    Штутгарт - Фрайбург 19.09.2020 прямая трансляция
    Стадион: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60449 19 августа 2020, Суббота. 16:30 МСК. Бундеслига. 1-й тур...
  • Штутгарт - Боруссия М 16.01.2021 прямая трансляция
    Штутгарт - Боруссия М 16.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60449 16 января 2021, Суббота. 20:30 МСК. Бундеслига, 16-й тур Главный судья: Феликс...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close