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Милан - Сассуоло 21 апреля прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
21 Апреля 2021, Среда. 19:30 МСК. Серия А, 32-й тур
Главный судья: Юан Лука Сакки (Италия)
МиланСассуоло
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Милан - Сассуоло, который запланирован на 21 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 32-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Милан
Милан
Сассуоло
Сассуоло
Главные тренеры
Италия Стефано Пиоли
Италия Роберто де Дзерби
История личных встреч
20.12.2020 Италия - Серия А Тур 13 Сассуоло1 : 2Милан
21.07.2020 Италия - Серия А Тур 35 Сассуоло1 : 2Милан
15.12.2019 Италия - Серия А Тур 16 Милан0 : 0Сассуоло
02.03.2019 Италия - Серия А Тур 26 Милан1 : 0Сассуоло
30.09.2018 Италия - Серия А Тур 7 Сассуоло1 : 4Милан
08.04.2018 Италия - Серия А Тур 31 Милан1 : 1Сассуоло
05.11.2017 Италия - Серия А Тур 12 Сассуоло0 : 2Милан
26.02.2017 Италия - Серия А Тур 26 Сассуоло0 : 1Милан
02.10.2016 Италия - Серия А Тур 7 Милан4 : 3Сассуоло
06.03.2016 Италия - Серия А Тур 28 Сассуоло2 : 0Милан

Отзывы и комментарии к матчу

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