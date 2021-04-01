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Болонья - Торино 21 апреля прямая трансляция

Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 38279
21 Апреля 2021, Среда. 21:45 МСК. Серия А, 32-й тур
Главный судья: Валерио Марини (Италия)
БолоньяТорино
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Болонья - Торино, который запланирован на 21 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 32-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Болонья
Болонья
Торино
Турин
Главные тренеры
Сербия Синиша Михайлович
Италия Давиде Никола
История личных встреч
20.12.2020 Италия - Серия А Тур 13 Торино1 : 1Болонья
02.08.2020 Италия - Серия А Тур 38 Болонья1 : 1Торино
12.01.2020 Италия - Серия А Тур 19 Торино1 : 0Болонья
16.03.2019 Италия - Серия А Тур 28 Торино2 : 3Болонья
21.10.2018 Италия - Серия А Тур 9 Болонья2 : 2Торино
06.01.2018 Италия - Серия А Тур 20 Торино3 : 0Болонья
20.08.2017 Италия - Серия А Тур 1 Болонья1 : 1Торино
22.01.2017 Италия - Серия А Тур 21 Болонья2 : 0Торино
28.08.2016 Италия - Серия А Тур 2 Торино5 : 1Болонья
16.04.2016 Италия - Серия А Тур 33 Болонья0 : 1Торино

Отзывы и комментарии к матчу

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