Ювентус - Парма 21 апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Ювентус - Парма, который запланирован на 21 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 32-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Андреа Пирло
|Роберто Д'Аверса
|19.12.2020
|Италия - Серия А
|Тур 13
|0 : 4
|19.01.2020
|Италия - Серия А
|Тур 20
|2 : 1
|24.08.2019
|Италия - Серия А
|Тур 1
|0 : 1
|02.02.2019
|Италия - Серия А
|Тур 22
|3 : 3
|01.09.2018
|Италия - Серия А
|Тур 3
|1 : 2
|11.04.2015
|Италия - Серия А
|Тур 30
|1 : 0
|28.01.2015
|Кубок Италии
|1/4 финала
|0 : 1
|09.11.2014
|Италия - Серия А
|Тур 11
|7 : 0
|26.03.2014
|Италия - Серия А
|Тур 30
|2 : 1
|02.11.2013
|Италия - Серия А
|Тур 11
|0 : 1
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