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Специя - Интер 21 апреля прямая трансляция

Стадион: Альберто Пикко (Специя, Италия), вместимость: 10336
21 Апреля 2021, Среда. 21:45 МСК. Серия А, 32-й тур
Главный судья: Даниэле Киффи (Падуя, Италия)
СпецияИнтер
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Специя - Интер, который запланирован на 21 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 32-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Специя
Специя
Интер М
Милан
Главные тренеры
Италия Винченцо Итальяно
Италия Антонио Конте
История личных встреч
20.12.2020 Италия - Серия А Тур 13 Интер М2 : 1Специя

Отзывы и комментарии к матчу

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