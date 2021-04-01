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Удинезе - Кальяри 21 апреля прямая трансляция

Стадион: Дачия Арена - Фриули (Удине, Италия), вместимость: 25144
21 Апреля 2021, Среда. 21:45 МСК. Серия А, 32-й тур
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия)
УдинезеКальяри
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Удинезе - Кальяри, который запланирован на 21 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 32-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Удинезе
Удине
Кальяри
Кальяри
Главные тренеры
Италия Лука Готти
Италия Леонардо Семпличи
История личных встреч
20.12.2020 Италия - Серия А Тур 13 Кальяри1 : 1Удинезе
26.07.2020 Италия - Серия А Тур 36 Кальяри0 : 1Удинезе
21.12.2019 Италия - Серия А Тур 17 Удинезе2 : 1Кальяри
26.05.2019 Италия - Серия А Тур 38 Кальяри1 : 2Удинезе
29.12.2018 Италия - Серия А Тур 19 Удинезе2 : 0Кальяри
14.04.2018 Италия - Серия А Тур 32 Кальяри2 : 1Удинезе
19.11.2017 Италия - Серия А Тур 13 Удинезе0 : 1Кальяри
23.04.2017 Италия - Серия А Тур 33 Удинезе2 : 1Кальяри
27.11.2016 Италия - Серия А Тур 14 Кальяри2 : 1Удинезе
31.05.2015 Италия - Серия А Тур 38 Кальяри4 : 3Удинезе

Отзывы и комментарии к матчу

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