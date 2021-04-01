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Атлетико - Уэска 22 апреля прямая трансляция

Стадион: Ванда Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 68000
22 Апреля 2021, Четверг. 20:00 МСК. Ла Лига, 31-й тур
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтера (Испания)
АтлетикоУэска
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Атлетико - Уэска, который запланирован на 22 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 31-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Уэска
Уэска
Главные тренеры
Аргентина Диего Симеоне
Испания Хосе Пачета
История личных встреч
30.09.2020 Испания - Примера Тур 4 Уэска0 : 0Атлетико М
19.01.2019 Испания - Примера Тур 20 Уэска0 : 3Атлетико М
25.09.2018 Испания - Примера Тур 6 Атлетико М3 : 0Уэска

Отзывы и комментарии к матчу

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