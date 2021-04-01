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Гранада - Эйбар 22 апреля прямая трансляция

Стадион: Лос-Карменес (Гранада, Испания), вместимость: 23014
22 Апреля 2021, Четверг. 22:00 МСК. Ла Лига, 31-й тур
Главный судья: Сантьяго Хайме Латре (Сариньена, Испания)
ГранадаЭйбар
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Гранада - Эйбар, который запланирован на 22 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 31-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Гранада
Гранада
Эйбар
Эйбар
Главные тренеры
Испания Диего Пенас Мартинес
Испания Хосе Луис Мендилибар
История личных встреч
03.01.2021 Испания - Примера Тур 17 Эйбар2 : 0Гранада
28.06.2020 Испания - Примера Тур 32 Гранада1 : 2Эйбар
20.12.2019 Испания - Примера Тур 18 Эйбар3 : 0Гранада
13.02.2017 Испания - Примера Тур 22 Эйбар4 : 0Гранада
11.09.2016 Испания - Примера Тур 3 Гранада1 : 2Эйбар
18.01.2016 Испания - Примера Тур 20 Эйбар5 : 1Гранада
24.08.2015 Испания - Примера Тур 1 Гранада1 : 3Эйбар
22.03.2015 Испания - Примера Тур 28 Гранада0 : 0Эйбар
26.10.2014 Испания - Примера Тур 9 Эйбар1 : 1Гранада

Отзывы и комментарии к матчу

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