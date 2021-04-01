Гранада - Эйбар 22 апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Гранада - Эйбар, который запланирован на 22 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 31-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Диего Пенас Мартинес
|Хосе Луис Мендилибар
|03.01.2021
|Испания - Примера
|Тур 17
|2 : 0
|28.06.2020
|Испания - Примера
|Тур 32
|1 : 2
|20.12.2019
|Испания - Примера
|Тур 18
|3 : 0
|13.02.2017
|Испания - Примера
|Тур 22
|4 : 0
|11.09.2016
|Испания - Примера
|Тур 3
|1 : 2
|18.01.2016
|Испания - Примера
|Тур 20
|5 : 1
|24.08.2015
|Испания - Примера
|Тур 1
|1 : 3
|22.03.2015
|Испания - Примера
|Тур 28
|0 : 0
|26.10.2014
|Испания - Примера
|Тур 9
|1 : 1
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