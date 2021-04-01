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Барселона - Хетафе 22 апреля прямая трансляция

Стадион: Камп Ноу (Барселона, Испания), вместимость: 99354
22 Апреля 2021, Четверг. 23:00 МСК. Ла Лига, 31-й тур
Главный судья: Хорхе Фигероа Васкес (Испания)
БарселонаХетафе
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Барселона - Хетафе, который запланирован на 22 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 31-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Барселона
Барселона
Хетафе
Хетафе
Главные тренеры
Нидерланды Рональд Куман
Испания Хосе Бордалас
История личных встреч
17.10.2020 Испания - Примера Тур 6 Хетафе1 : 0Барселона
15.02.2020 Испания - Примера Тур 24 Барселона2 : 1Хетафе
28.09.2019 Испания - Примера Тур 7 Хетафе0 : 2Барселона
12.05.2019 Испания - Примера Тур 37 Барселона2 : 0Хетафе
06.01.2019 Испания - Примера Тур 18 Хетафе1 : 2Барселона
11.02.2018 Испания - Примера Тур 23 Барселона0 : 0Хетафе
16.09.2017 Испания - Примера Тур 4 Хетафе1 : 2Барселона
12.03.2016 Испания - Примера Тур 29 Барселона6 : 0Хетафе
31.10.2015 Испания - Примера Тур 10 Хетафе0 : 2Барселона
28.04.2015 Испания - Примера Тур 34 Барселона6 : 0Хетафе
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 31-го тура Примеры: «Барселона» — «Хетафе». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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