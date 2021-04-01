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Лестер - Вест Бромвич 22 апреля прямая трансляция

Стадион: Кинг Пауэр - Уолкерс (Лестер, Англия), вместимость: 32262
22 Апреля 2021, Четверг. 22:00 МСК. АПЛ, 32-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия)
ЛестерВест Бромвич
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Лестер - Вест Бромвич, который запланирован на 22 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 32-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Лестер Сити
Лестер
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Главные тренеры
Северная Ирландия Брендан Роджерс
Англия Сэм Эллардайс
История личных встреч
13.09.2020 Англия - Премьер-лига Тур 1 Вест Бромвич Альбион0 : 3Лестер Сити
10.03.2018 Англия - Премьер-лига Тур 30 Вест Бромвич Альбион1 : 4Лестер Сити
16.10.2017 Англия - Премьер-лига Тур 8 Лестер Сити1 : 1Вест Бромвич Альбион
29.04.2017 Англия - Премьер-лига Тур 35 Вест Бромвич Альбион0 : 1Лестер Сити
06.11.2016 Англия - Премьер-лига Тур 11 Лестер Сити1 : 2Вест Бромвич Альбион
01.03.2016 Англия - Премьер-лига Тур 28 Лестер Сити2 : 2Вест Бромвич Альбион
31.10.2015 Англия - Премьер-лига Тур 11 Вест Бромвич Альбион2 : 3Лестер Сити
11.04.2015 Англия - Премьер-лига Тур 32 Вест Бромвич Альбион2 : 3Лестер Сити
01.11.2014 Англия - Премьер-лига Тур 10 Лестер Сити0 : 1Вест Бромвич Альбион
26.10.2010 Англия - Кубок лиги 1/8 финала Лестер Сити1 : 4Вест Бромвич Альбион
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 32-го тура АПЛ: «Лестер Сити» — «Вест Бромвич Альбион». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
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Промо матча «Лестер Сити» — «Вест Бромвич Альбион»

Отзывы и комментарии к матчу

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