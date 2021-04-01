Портимоненсе - Бенфика 22 апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Портимоненсе - Бенфика, который запланирован на 22 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Португалия. Турнир: Примейра 2020/21. 28-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Паулу Сержиу
|Жорже Фернанду Пинейру де Жезуз
|29.12.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 11
|2 : 1
|10.06.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 26
|2 : 2
|30.10.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 9
|4 : 0
|04.05.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 32
|5 : 1
|02.01.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 15
|2 : 0
|10.02.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 22
|1 : 3
|20.12.2017
|Португалия - Кубок лиги
|Группа A. Тур 2
|2 : 2
|08.09.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 5
|2 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
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