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Портимоненсе - Бенфика 22 апреля прямая трансляция

Стадион: Мунисипал-ди-Портиман (Портиман, Португалия), вместимость: 9544
22 Апреля 2021, Четверг. 21:00 МСК. Примейра, 28-й тур
Главный судья: Артур Соареш Диаш (Порту, Португалия)
ПортимоненсеБенфика
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Портимоненсе - Бенфика, который запланирован на 22 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Португалия. Турнир: Примейра 2020/21. 28-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Портимоненсе
Портиман
Бенфика
Лиссабон
Главные тренеры
Португалия Паулу Сержиу
Португалия Жорже Фернанду Пинейру де Жезуз
История личных встреч
29.12.2020 Португалия - Примейра Тур 11 Бенфика2 : 1Портимоненсе
10.06.2020 Португалия - Примейра Тур 26 Портимоненсе2 : 2Бенфика
30.10.2019 Португалия - Примейра Тур 9 Бенфика4 : 0Портимоненсе
04.05.2019 Португалия - Примейра Тур 32 Бенфика5 : 1Портимоненсе
02.01.2019 Португалия - Примейра Тур 15 Портимоненсе2 : 0Бенфика
10.02.2018 Португалия - Примейра Тур 22 Портимоненсе1 : 3Бенфика
20.12.2017 Португалия - Кубок лиги Группа A. Тур 2 Бенфика2 : 2Портимоненсе
08.09.2017 Португалия - Примейра Тур 5 Бенфика2 : 1Портимоненсе

Отзывы и комментарии к матчу

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