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Порту - Витория Гимарайнш 22 апреля прямая трансляция

Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
22 Апреля 2021, Четверг. 23:00 МСК. Примейра, 28-й тур
Главный судья: Тьягу Мартинш (Оэйраш, Португалия)
ПортуГимарайнш
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Порту - Витория Гимарайнш, который запланирован на 22 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Португалия. Турнир: Примейра 2020/21. 28-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Порту
Порту
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
Главные тренеры
Португалия Сержиу Консейсау
Португалия Жоау Энрикеш
История личных встреч
30.12.2020 Португалия - Примейра Тур 11 Витория Гимарайнш2 : 3Порту
16.02.2020 Португалия - Примейра Тур 21 Витория Гимарайнш1 : 2Порту
22.01.2020 Португалия - Кубок лиги 1/2 финала Витория Гимарайнш1 : 2Порту
01.09.2019 Португалия - Примейра Тур 4 Порту3 : 0Витория Гимарайнш
03.02.2019 Португалия - Примейра Тур 20 Витория Гимарайнш0 : 0Порту
25.08.2018 Португалия - Примейра Тур 3 Порту2 : 3Витория Гимарайнш
12.05.2018 Португалия - Примейра Тур 34 Витория Гимарайнш0 : 1Порту
07.01.2018 Португалия - Примейра Тур 17 Порту4 : 2Витория Гимарайнш
14.12.2017 Кубок Португалии 1/8 финала Порту4 : 0Витория Гимарайнш
11.02.2017 Португалия - Примейра Тур 21 Витория Гимарайнш0 : 2Порту

Отзывы и комментарии к матчу

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