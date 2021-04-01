Порту - Витория Гимарайнш 22 апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Порту - Витория Гимарайнш, который запланирован на 22 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Португалия. Турнир: Примейра 2020/21. 28-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Сержиу Консейсау
|Жоау Энрикеш
|30.12.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 11
|2 : 3
|16.02.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 21
|1 : 2
|22.01.2020
|Португалия - Кубок лиги
|1/2 финала
|1 : 2
|01.09.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 4
|3 : 0
|03.02.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 20
|0 : 0
|25.08.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 3
|2 : 3
|12.05.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 34
|0 : 1
|07.01.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 17
|4 : 2
|14.12.2017
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|4 : 0
|11.02.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 21
|0 : 2
Отзывы и комментарии к матчу
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