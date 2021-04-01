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Рома - Аталанта 22 апреля прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
22 Апреля 2021, Четверг. 19:30 МСК. Серия А, 32-й тур
Главный судья: Джанпаоло Кальварезе (Терамо, Италия)
РомаАталанта
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Рома - Аталанта, который запланирован на 22 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 32-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Рома
Рим
Аталанта
Бергамо
Главные тренеры
Португалия Паулу Фонсека
Италия Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
20.12.2020 Италия - Серия А Тур 13 Аталанта4 : 1Рома
15.02.2020 Италия - Серия А Тур 24 Аталанта2 : 1Рома
25.09.2019 Италия - Серия А Тур 5 Рома0 : 2Аталанта
27.01.2019 Италия - Серия А Тур 21 Аталанта3 : 3Рома
27.08.2018 Италия - Серия А Тур 2 Рома3 : 3Аталанта
06.01.2018 Италия - Серия А Тур 20 Рома1 : 2Аталанта
20.08.2017 Италия - Серия А Тур 1 Аталанта0 : 1Рома
15.04.2017 Италия - Серия А Тур 32 Рома1 : 1Аталанта
20.11.2016 Италия - Серия А Тур 13 Аталанта2 : 1Рома
17.04.2016 Италия - Серия А Тур 33 Аталанта3 : 3Рома
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 32-го тура Серии A: «Рома» — «Аталанта». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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