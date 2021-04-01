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Мариуполь - Рух Львов 23 апреля прямая трансляция

Стадион: Металлист (Харьков, Украина), вместимость: 40003
23 Апреля 2021, Пятница. 19:00 МСК. Премьер-лига, 23-й тур
МариупольРух Львов
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на украинском Мариуполь - Рух Львов, который запланирован на 23 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Украина. Турнир: Чемпионат Украины 2020/21. Тур 23. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Мариуполь
Мариуполь
Рух В
Винники
Главные тренеры
Украина Остап Миронович Маркевич
Украина Иван Федык
История личных встреч
20.11.2020 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 10 Рух В0 : 0Мариуполь
02.10.2019 Кубок Украины 1/16 финала Рух В0 : 1Мариуполь

Отзывы и комментарии к матчу

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