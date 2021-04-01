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Аугсбург - Кёльн 23 апреля прямая трансляция

Стадион: WWK-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
23 Апреля 2021, Пятница. 21:30 МСК. Бундеслига, 31-й тур
АугсбургКельн
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Аугсбург - Кёльн, который запланирован на 23 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 31-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
Кёльн
Кёльн
Главные тренеры
Германия Хайко Херрлих
Германия Маркус Гисдоль
История личных встреч
02.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 14 Кёльн0 : 1Аугсбург
07.06.2020 Германия - Бундеслига Тур 30 Аугсбург1 : 1Кёльн
30.11.2019 Германия - Бундеслига Тур 13 Кёльн1 : 1Аугсбург
27.01.2018 Германия - Бундеслига Тур 20 Кёльн1 : 1Аугсбург
09.09.2017 Германия - Бундеслига Тур 3 Аугсбург3 : 0Кёльн
15.04.2017 Германия - Бундеслига Тур 29 Аугсбург2 : 1Кёльн
26.11.2016 Германия - Бундеслига Тур 12 Кёльн0 : 0Аугсбург
29.04.2016 Германия - Бундеслига Тур 32 Аугсбург0 : 0Кёльн
05.12.2015 Германия - Бундеслига Тур 15 Кёльн0 : 1Аугсбург
02.05.2015 Германия - Бундеслига Тур 31 Аугсбург0 : 0Кёльн

Отзывы и комментарии к матчу

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