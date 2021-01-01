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Урал - Ахмат 24 апреля прямая трансляция

Стадион: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия), вместимость: 35696
24 Апреля 2021, Суббота. 14:00 МСК. РПЛ, 27-й тур
Главный судья: Иван Сиденков (Санкт-Петербург, Россия)
УралАхмат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Урал - Ахмат, который запланирован на 24 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Премьер-Лига 2020/21. 27-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Урал
Екатеринбург
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
Россия Юрий Александрович Матвеев
Россия Андрей Викторович Талалаев
История личных встреч
27.09.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 9 Ахмат2 : 0Урал
08.11.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 16 Ахмат0 : 0Урал
21.07.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 2 Урал3 : 0Ахмат
11.03.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 19 Ахмат1 : 1Урал
25.08.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 5 Урал2 : 1Ахмат
30.04.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 28 Ахмат0 : 0Урал
22.10.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 14 Урал2 : 0Ахмат
29.04.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 26 Ахмат5 : 2Урал
30.10.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 12 Урал1 : 4Ахмат
19.03.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 21 Ахмат1 : 1Урал
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура РПЛ: «Урал» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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