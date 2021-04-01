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Тамбов - Локомотив 24 апреля прямая трансляция

Стадион: Мордовия Арена (Саранск, Россия), вместимость: 44442
24 Апреля 2021, Суббота. 19:00 МСК. РПЛ, 27-й тур
Главный судья: Павел Шадыханов (Москва, Россия)
ТамбовЛокомотив
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Тамбов - Локомотив, который запланирован на 24 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Премьер-Лига 2020/21. 27-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Тамбов
Тамбов
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
Россия Сергей Александрович Первушин
Сербия Марко Николич
История личных встреч
21.02.2021 Кубок России 1/8 финала Локомотив М3 : 0Тамбов
20.09.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 8 Локомотив М1 : 0Тамбов
14.06.2020 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Локомотив М1 : 0Тамбов
22.11.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 17 Тамбов2 : 3Локомотив М
21.07.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 2 Локомотив М2 : 1Тамбов
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура РПЛ: «Тамбов» — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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