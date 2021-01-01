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Динамо Москва - Химки 24 апреля прямая трансляция

Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
24 Апреля 2021, Суббота. 19:00 МСК. РПЛ, 27-й тур
Главный судья: Евгений Кукуляк (Калуга, Россия)
Динамо МХимки
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Динамо Москва - Химки, который запланирован на 24 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Премьер-Лига 2020/21. 27-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Динамо М
Москва
Химки
Химки
Главные тренеры
Германия Сандро Шварц
Россия Игорь Геннадьевич Черевченко
История личных встреч
28.09.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 9 Химки1 : 0Динамо М
02.08.2020 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Химки2 : 0Динамо М
12.04.2017 ФНЛ - Первый дивизион Тур 31 Динамо М0 : 0Химки
12.10.2016 ФНЛ - Первый дивизион Тур 13 Химки0 : 0Динамо М
31.10.2012 Кубок России 1/8 финала Динамо М2 : 1Химки
02.08.2009 Россия - Премьер-Лига Тур 16 Химки0 : 2Динамо М
21.03.2009 Россия - Премьер-Лига Тур 2 Динамо М3 : 2Химки
02.08.2008 Россия - Премьер-Лига Тур 16 Химки1 : 1Динамо М
23.03.2008 Россия - Премьер-Лига Тур 2 Динамо М2 : 0Химки
11.08.2007 Россия - Премьер-Лига Тур 20 Химки1 : 0Динамо М
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура РПЛ: «Динамо» — «Химки». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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