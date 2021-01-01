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Зенит - Ротор 24 апреля прямая трансляция

Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
24 Апреля 2021, Суббота. 16:30 МСК. РПЛ, 27-й тур
Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
ЗенитРотор
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Зенит - Ротор, который запланирован на 24 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Премьер-Лига 2020/21. 27-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Ротор
Волгоград
Главные тренеры
Россия Сергей Богданович Семак
Таджикистан Юрий Михайлович Батуренко
Россия Хасанби Эдуардович Биджиев
История личных встреч
11.08.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 1 Ротор0 : 2Зенит
12.11.2004 Россия - Премьер-Лига Тур 30 Ротор2 : 5Зенит
13.03.2004 Россия - Премьер-Лига Тур 1 Зенит3 : 2Ротор
13.09.2003 Россия - Премьер-Лига Тур 24 Ротор1 : 4Зенит
04.05.2003 Россия - Премьер-Лига Тур 7 Зенит0 : 0Ротор
28.09.2002 Россия - Премьер-Лига Тур 25 Ротор2 : 1Зенит
13.03.2002 Россия - Премьер-Лига Тур 2 Зенит1 : 0Ротор
21.10.2001 Чемпионат России Высший дивизион Тур 30 Зенит2 : 1Ротор
10.03.2001 Чемпионат России Высший дивизион Тур 1 Ротор0 : 0Зенит
12.11.2000 Чемпионат России Высший дивизион Тур 30 Зенит3 : 1Ротор
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура РПЛ: «Зенит» — «Ротор». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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