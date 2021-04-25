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Спартак Москва - ЦСКА 25 апреля прямая трансляция

Стадион: Открытие Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
25 Апреля 2021, Воскресенье. 16:30 МСК. РПЛ, 27-й тур
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия)
Спартак МЦСКА
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Спартак Москва - ЦСКА, который запланирован на 25 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Премьер-Лига 2020/21. 27-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Спартак М
Москва
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
ГерманияДоменико Тедеско
ХорватияИвица Олич
История личных встреч
13.09.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 7 ЦСКА3 : 1Спартак М
30.06.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 25 ЦСКА2 : 0Спартак М
04.03.2020 Кубок России 1/4 финала Спартак М3 : 2 ДВЦСКА
19.08.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 6 Спартак М2 : 1ЦСКА
30.06.2019 Кубок Матч Премьер Тур 2 Спартак М3 : 1ЦСКА
06.04.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 22 Спартак М0 : 2ЦСКА
23.09.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 8 ЦСКА1 : 1Спартак М
10.12.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 20 Спартак М3 : 0ЦСКА
12.08.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 6 ЦСКА2 : 1Спартак М
30.04.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 26 ЦСКА1 : 2Спартак М
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 27-го тура РПЛ: «Спартак» — ЦСКА. Начало московского дерби запланировано на 16:30 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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