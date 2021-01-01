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Рубин - Краснодар 25 апреля прямая трансляция

Стадион: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия), вместимость: 45379
25 Апреля 2021, Воскресенье. 19:00 МСК. РПЛ, 27-й тур
Главный судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия)
РубинКраснодар
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Рубин - Краснодар, который запланирован на 25 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Премьер-Лига 2020/21. 27-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Рубин
Казань
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
РоссияЛеонид Викторович Слуцкий
БеларусьВиктор Михайлович Гончаренко
История личных встреч
17.10.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 11 Краснодар3 : 1Рубин
09.07.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 27 Рубин1 : 0Краснодар
10.08.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 5 Краснодар1 : 0Рубин
26.05.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 30 Краснодар1 : 0Рубин
29.07.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 1 Рубин2 : 1Краснодар
13.05.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 30 Краснодар1 : 1Рубин
16.07.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 1 Рубин1 : 2Краснодар
15.04.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 23 Рубин0 : 1Краснодар
02.10.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 9 Краснодар1 : 0Рубин
07.05.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 27 Рубин1 : 1Краснодар
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура РПЛ: «Рубин» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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