Уфа - Сочи 25 апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Уфа - Сочи, который запланирован на 25 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Премьер-Лига 2020/21. 27-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|1
|вр
|Алексей Чернов
|5
|зщ
|Боян Йокич
|4
|зщ
|Алексей Никитин
|55
|зщ
|Джемал Табидзе
|32
|зщ
|Мориц Бауэр
|2
|зщ
|Григорий Морозов
46'
|29
|пз
|Владислав Камилов
|19
|пз
|Олег Иванов
|24
|пз
|Филип Мрзляк
62'
|18
|нп
|Комнен Андрич
|57
|нп
|Вячеслав Кротов
|11
|зщ
|Неманья Милетич
46'
|7
|пз
|Дмитрий Сысуев
62'
|12
|вр
|Николай Заболотный
|45
|зщ
|Иван Миладинович
|23
|зщ
|Миха Мевля
|87
|зщ
|Данила Прохин
|27
|зщ
|Кирилл Заика
|13
|зщ
|Сергей Терехов
|6
|пз
|Артур Юсупов
|16
|пз
|Кристиан Нобоа
|15
|пз
|Ибрагим Цаллагов
|9
|нп
|Антон Заболотный
|79
|нп
|Александр Руденко
60'
|7
|пз
|Данил Пруцев
60'
|81
|вр
|Иван Кукушкин
|16
|вр
|Юрий Шафинский
|15
|зщ
|Константин Плиев
|3
|зщ
|Павел Аликин
|10
|пз
|Остон Урунов
|8
|пз
|Парфе Бизоза
|22
|пз
|Артём Голубев
|75
|нп
|Тимур Жамалетдинов
|1
|вр
|Денис Адамов
|34
|зщ
|Тимофей Маргасов
|10
|нп
|Максим Барсов
|64
|нп
|Максим Колмаков
|98
|нп
|Эрик Варданян
|Алексей Борисович Стукалов
|Владимир Валентинович Федотов
|06.11.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 14
|1 : 1
|24.11.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 17
|1 : 1
|04.08.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 4
|0 : 0
|23.03.2014
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 28
|3 : 0
|23.08.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 10
|2 : 0
|01.04.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 26
|1 : 2
|06.09.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 10
|2 : 1
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