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Уфа - Сочи 25 апреля прямая трансляция

Стадион: Нефтяник (Уфа, Россия), вместимость: 15200
25 Апреля 2021, Воскресенье. 14:00 МСК. РПЛ, 27-й тур
Главный судья: Игорь Панин (Дмитров, Россия)
УфаДинамо М
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Уфа - Сочи, который запланирован на 25 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Премьер-Лига 2020/21. 27-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Уфа
Уфа
Сочи
Сочи
1РоссияврАлексей Чернов
5СловениязщБоян Йокич
4РоссиязщАлексей Никитин
55ГрузиязщДжемал Табидзе
32АвстриязщМориц Бауэр
2РоссиязщГригорий Морозов
46'
29РоссияпзВладислав Камилов
19РоссияпзОлег Иванов
24ХорватияпзФилип Мрзляк
62'
18СербиянпКомнен Андрич
57РоссиянпВячеслав Кротов
11СербиязщНеманья Милетич
46'
7РоссияпзДмитрий Сысуев
62'
12РоссияврНиколай Заболотный
45СербиязщИван Миладинович
23СловениязщМиха Мевля
87РоссиязщДанила Прохин
27РоссиязщКирилл Заика
13РоссиязщСергей Терехов
6РоссияпзАртур Юсупов
16ЭквадорпзКристиан Нобоа
15РоссияпзИбрагим Цаллагов
9РоссиянпАнтон Заболотный
79РоссиянпАлександр Руденко
60'
7РоссияпзДанил Пруцев
60'
Запасные
81РоссияврИван Кукушкин
16РоссияврЮрий Шафинский
15РоссиязщКонстантин Плиев
3РоссиязщПавел Аликин
10УзбекистанпзОстон Урунов
8БурундипзПарфе Бизоза
22РоссияпзАртём Голубев
75РоссиянпТимур Жамалетдинов
1РоссияврДенис Адамов
34РоссиязщТимофей Маргасов
10РоссиянпМаксим Барсов
64РоссиянпМаксим Колмаков
98АрмениянпЭрик Варданян
Главные тренеры
РоссияАлексей Борисович Стукалов
РоссияВладимир Валентинович Федотов
История личных встреч
06.11.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 14 Сочи1 : 1Уфа
24.11.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 17 Уфа1 : 1Сочи
04.08.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 4 Сочи0 : 0Уфа
23.03.2014 ФНЛ - Первый дивизион Тур 28 Уфа3 : 0Сочи
23.08.2013 ФНЛ - Первый дивизион Тур 10 Сочи2 : 0Уфа
01.04.2013 ФНЛ - Первый дивизион Тур 26 Уфа1 : 2Сочи
06.09.2012 ФНЛ - Первый дивизион Тур 10 Сочи2 : 1Уфа
Текстовая трансляция
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67'
Контратака «Сочи»! Заболотный освободился от опеки и несильно пробил по воротам — Чернов всё контролировал.
65'
Сысуев с правого края сделал передачу к штрафной, Кротов принял мяч и пробил рядом со штангой!
63'
 
Дмитрий Сысуев
Сысуев вышел вместо Мрзляка.
62'
 
Иван Миладинович
Миладинович сфолил на карточку, грубо сыграв против Камилова.
60'
 
Егор Пруцев
Пруцев заменил Руденко в составе «Сочи».
59'
 
Владислав Камилов
Камилов влетел шипами в ногу Терехову и получил «горчичник».
57'
Уфимцы запрели сочинцев возле штрафной. Мрзляк здорово развернулся и прострелил в центр — гости перехватили мяч.
55'
Табидзе сместился к центру и пробил с 30 метров! Николай Заболотный переместился и спокойно забрал мяч.
54'
 
Боян Йокич
Йокич в борьбе за мяч ударил по ногам Антона Заболотного. Арбитр всё видел и показал уфимцу карточку.
53'
 
Кристиан Нобоа
Нобоа сбил соперника и начал спорить с арбитром — жёлтая карточка.
51'
 
Филип Мрзляк
Мрзляк в подкате сбил Заику и получил карточку.
50'
Ещё шанс у «Уфы»! Камилов выпрыгнул выше всех и пробил головой в угол — Николай Заболотный среагировал!
48'
Опасно! Мягкая закидушка от Кротова, Бауэр дошёл до лицевой и сделал скидку в центр — Камилов в касание несильно пробил во вратаря!
47'
Момент! Уфимцы провели атаку по центру, Иванов опасно пробил низом — Николай Заболотный ногой отразил мяч!
46'
Стартовал второй тайм!
46'
 
Неманья Милетич
Милетич в перерыве заменил Морозова.
45+1'
Перерыв! 2:1 в пользу «Сочи» после 45 минут. Бодрая игра, команды поддерживали хороший темп и забили три гола. Сочинцы под занавес тайма остались в меньшинстве после удаления Цаллагова — посмотрим, смогут ли уфимцы спасти игру.
45'
 
Ибрагим Цаллагов
Удаление у «Сочи»! Цаллагов, пытаясь выбить мяч, в подкате влетел в ноги Иванову. Это вторая жёлтая карточка для Ибрагима.
42'
Контратака прошла у «Сочи», Руденко подхватил мяч и с дальней дистанции пробил намного выше перекладины!
40'
Терехов сыграл на подборе возле чужой штрафной и мощно пробил! Мяч улетел на трибуну.
38'
Кротов здорово поборолся и сделал скидку на Мрзляка, который в касание послал мяч в сетку с внешней стороны!
36'
Момент! Табидзе откликнулся на подачу Иванова с углового и пробил головой — Николай Заболотный в падении отразил мяч в сторону!
34'
Юсупов получил пас на ход, дошёл до лицевой, но выпустил мяч за лицевую, не сумев прострелить.
32'
Контратака «Сочи»! Юсупов сделал передачу вперёд, Антон Заболотный вошёл в штрафную и пробил с левой — мяч улетел выше перекладины.
30'
Камилов забежал по левому флангу и навесил в штрафную, Мрзляк сделал скидку в центр, но там никого не оказалось.
28'
Хороший темп, мяч не задерживается в центре поля. «Уфа» большими силами идёт вперёд.
26'
Миладинович на фланге сбил Мрзляка. Иванов выполнил подачу со штрафного, Николай Заболотный кулаком смахнул мяч на угловой.
25'
По владению мячом преимущество у «Уфы» — 58% на 42%.
23'
Кротов в контратаке ворвался в штрафную с левого края и навесил на дальнюю штангу, но там никого не оказалось.
21'
Заика на правом фланге обыграл трёх соперников, дошёл до лицевой и навесил во вратарскую! Чернов уверенно забрал мяч в руки.
19'
1:2
Вячеслав Кротов
ГОЛ! Андрич получил пас возле штрафной, развернулся и вырезал подачу во вратарскую — Кротов опередил защитника и головой вколотил мяч в ближнюю девятку!
18'
Морозов получил пас на ход возле штрафной — арбитр зафиксировал офсайд.
16'
Камилов из глубины сделал длинный заброс в штрафную! Николай Заболотный вышел из ворот, опередив Андрича.
14'
0:2
Антон Заболотный
ГОЛ! Сочинцы провели быструю атаку, Цаллагов ворвался в штрафную, мяч отскочил к Антону Заболотному, который развернулся и пробил в нижний угол ворот!
12'
Уфимцы разыграли угловой, Кротов подхватил мяч в штрафной, полез в обыгрыш, но подыграл себе рукой.
10'
 
Ибрагим Цаллагов
Цаллагов не успел к мячу и в центре поля снёс соперника. Жёлтая карточка.
8'
0:1
Данила Прохин
ГОЛ! Штрафной для «Сочи» на правом фланге. Нобоа навесил на линию вратарской, Прохин набежал и в касание послал мяч в нижний угол ворот!
6'
Иванов выполнил подачу с углового, Камилов пошёл в борьбу и прихватил руками Юсупова.
4'
Быстрый переход из обороны в атаку у «Уфы»! Андрич принял мяч в штрафной, но замешкался и пробил в защитника — угловой для хозяев.
3'
Терехов забежал по левому флангу и вырезал подачу во вратарскую, Чернов в высоком прыжке намертво забрал мяч.
1'
Матч начался! Сочинцы разыграли мяч с центра поля.
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура РПЛ: «Уфа» — «Сочи». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.

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