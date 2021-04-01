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Александрия - Шахтёр 25 апреля прямая трансляция

Стадион: Ника (Александрия, Украина), вместимость: 7000
25 Апреля 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Премьер-лига, 23-й тур
Главный судья: Сергей Бойко (Иванков, Киевская обл., Украина)
АлександрияШахтер
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на украинском Александрия - Шахтёр, который запланирован на 25 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Украина. Турнир: Чемпионат Украины 2020/21. Тур 23. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Александрия
Александрия
Шахтёр Д
Донецк
Главные тренеры
УкраинаВладимир Богданович Шаран
ПортугалияЛуиш Мануэль Рибейру Каштру
История личных встреч
21.11.2020 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 10 Шахтёр Д1 : 1Александрия
19.07.2020 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 10 Александрия2 : 2Шахтёр Д
20.06.2020 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 5 Шахтёр Д3 : 2Александрия
27.10.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 12 Шахтёр Д0 : 0Александрия
31.07.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 1 Александрия1 : 3Шахтёр Д
11.05.2019 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 6 Шахтёр Д2 : 1Александрия
03.04.2019 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 1 Александрия0 : 1Шахтёр Д
25.02.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 19 Шахтёр Д2 : 0Александрия
15.09.2018 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 8 Александрия0 : 2Шахтёр Д
17.11.2017 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 16 Шахтёр Д1 : 2Александрия

Отзывы и комментарии к матчу

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