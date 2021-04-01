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Ливерпуль - Ньюкасл 24 апреля прямая трансляция

Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 54074
24 Апреля 2021, Суббота. 14:30 МСК. АПЛ, 33-й тур
Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем, Вест-Мидленд, Англия)
ЛиверпульНьюкасл
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Ливерпуль - Ньюкасл, который запланирован на 24 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 33-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Главные тренеры
Германия Юрген Клопп
Англия Стив Брюс
История личных встреч
30.12.2020 Англия - Премьер-лига Тур 16 Ньюкасл Юнайтед0 : 0Ливерпуль
26.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 38 Ньюкасл Юнайтед1 : 3Ливерпуль
14.09.2019 Англия - Премьер-лига Тур 5 Ливерпуль3 : 1Ньюкасл Юнайтед
04.05.2019 Англия - Премьер-лига Тур 37 Ньюкасл Юнайтед2 : 3Ливерпуль
26.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 19 Ливерпуль4 : 0Ньюкасл Юнайтед
03.03.2018 Англия - Премьер-лига Тур 29 Ливерпуль2 : 0Ньюкасл Юнайтед
01.10.2017 Англия - Премьер-лига Тур 7 Ньюкасл Юнайтед1 : 1Ливерпуль
23.04.2016 Англия - Премьер-лига Тур 35 Ливерпуль2 : 2Ньюкасл Юнайтед
06.12.2015 Англия - Премьер-лига Тур 15 Ньюкасл Юнайтед2 : 0Ливерпуль
13.04.2015 Англия - Премьер-лига Тур 32 Ливерпуль2 : 0Ньюкасл Юнайтед
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 33-го тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Ньюкасл Юнайтед». Начало встречи запланировано на 14:30 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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