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Вест Хэм - Челси 24 апреля прямая трансляция

Стадион: Олимпийский (Лондон, Англия), вместимость: 60000
24 Апреля 2021, Суббота. 19:30 МСК. АПЛ, 33-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия)
Вест ХэмЧелси
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Вест Хэм - Челси, который запланирован на 24 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 33-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Челси
Лондон
Главные тренеры
Шотландия Дэвид Мойес
Германия Томас Тухель
История личных встреч
21.12.2020 Англия - Премьер-лига Тур 14 Челси3 : 0Вест Хэм Юнайтед
01.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 32 Вест Хэм Юнайтед3 : 2Челси
30.11.2019 Англия - Премьер-лига Тур 14 Челси0 : 1Вест Хэм Юнайтед
08.04.2019 Англия - Премьер-лига Тур 33 Челси2 : 0Вест Хэм Юнайтед
23.09.2018 Англия - Премьер-лига Тур 6 Вест Хэм Юнайтед0 : 0Челси
08.04.2018 Англия - Премьер-лига Тур 33 Челси1 : 1Вест Хэм Юнайтед
09.12.2017 Англия - Премьер-лига Тур 16 Вест Хэм Юнайтед1 : 0Челси
06.03.2017 Англия - Премьер-лига Тур 27 Вест Хэм Юнайтед1 : 2Челси
26.10.2016 Англия - Кубок лиги 4-й раунд Вест Хэм Юнайтед2 : 1Челси
15.08.2016 Англия - Премьер-лига Тур 1 Челси2 : 1Вест Хэм Юнайтед
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 33-го тура АПЛ: «Вест Хэм Юнайтед» — «Челси». Начало лондонского дерби запланировано на 16:30 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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