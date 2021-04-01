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Лестер - Кристал Пэлас 26 апреля прямая трансляция

Стадион: Кинг Пауэр - Уолкерс (Лестер, Англия), вместимость: 32262
26 Апреля 2021, Понедельник. 22:00 МСК. АПЛ, 33-й тур
Главный судья: Грэм Скотт (Оксфордшир, Англия)
ЛестерКристал Пэлас
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Лестер - Кристал Пэлас, который запланирован на 26 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 33-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Лестер Сити
Лестер
Кристал Пэлас
Лондон
Главные тренеры
Северная Ирландия Брендан Роджерс
Англия Рой Ходжсон
История личных встреч
28.12.2020 Англия - Премьер-лига Тур 16 Кристал Пэлас1 : 1Лестер Сити
04.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 33 Лестер Сити3 : 0Кристал Пэлас
03.11.2019 Англия - Премьер-лига Тур 11 Кристал Пэлас0 : 2Лестер Сити
23.02.2019 Англия - Премьер-лига Тур 27 Лестер Сити1 : 4Кристал Пэлас
15.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 17 Кристал Пэлас1 : 0Лестер Сити
28.04.2018 Англия - Премьер-лига Тур 36 Кристал Пэлас5 : 0Лестер Сити
16.12.2017 Англия - Премьер-лига Тур 18 Лестер Сити0 : 3Кристал Пэлас
15.04.2017 Англия - Премьер-лига Тур 33 Кристал Пэлас2 : 2Лестер Сити
22.10.2016 Англия - Премьер-лига Тур 9 Лестер Сити3 : 1Кристал Пэлас
19.03.2016 Англия - Премьер-лига Тур 31 Кристал Пэлас0 : 1Лестер Сити

Отзывы и комментарии к матчу

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