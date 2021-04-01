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Вулверхэмптон - Бёрнли 25 апреля прямая трансляция

Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 29303
25 Апреля 2021, Воскресенье. 14:00 МСК. АПЛ, 33-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия)
ВулверхэмптонБернли
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Вулверхэмптон - Бёрнли, который запланирован на 25 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 33-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Бёрнли
Бёрнли
11ПортугалияврРуй Патрисиу
15ФранциязщВийи Боли
16АнглиязщКонор Коди
3ФранциязщРайан Айт Нури
22ПортугалиязщНелсон Семеду
58'
27МароккопзРомен Сес
32БельгияпзЛеандер Дендонкер
10ПортугалияпзДаниэл Каштелу
8ПортугалияпзРубен Невеш
12Бразилиянп Виллиан Жозе
37ИспаниянпАдама Траоре
17ПортугалиянпФабиу Силва
58'
1АнглияврНик Поуп
5АнглиязщДжеймс Тарковски
3АнглиязщЧарли Тейлор
6АнглиязщБен Ми
2АнглиязщМэттью Лоутон
4АнглияпзДжек Корк
18АнглияпзЭшли Вествуд
8АнглияпзДжош Браунхилл
27ЧехиянпМатей Выдра
11АнглиянпДуайт Макнил
9Новая ЗеландиянпКрис Вуд
Запасные
21АнглияврДжон Радди
2НидерландызщКи-Яна Хувер
49АнглиязщМакс Килман
42ИрландиязщЛьюис Ричардс
18АнглияпзМорган Гиббз-Уайт
20ПортугалияпзВитор Феррейра
54СШАпзОуэн Отасови
60РумыниянпТеодор Корбяну
25АнглияврУилл Норрис
15Северная ИрландияврБэйли Пикок-Фаррел
26ШотландиязщФиллип Бардсли
34ИрландиязщДжимми Данн
23НидерландызщЭрик Питерс
7ИсландияпзЙоханн Гудмундссон
16АнглияпзДэйл Стивенс
10АвстриянпЭшли Барнс
19АнглиянпДжей Родригес
Главные тренеры
ПортугалияНуну Эшпириту Санту
АнглияШон Дайч
История личных встреч
21.12.2020 Англия - Премьер-лига Тур 14 Бёрнли2 : 1Вулверхэмптон
15.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 36 Бёрнли1 : 1Вулверхэмптон
25.08.2019 Англия - Премьер-лига Тур 3 Вулверхэмптон1 : 1Бёрнли
30.03.2019 Англия - Премьер-лига Тур 32 Бёрнли2 : 0Вулверхэмптон
16.09.2018 Англия - Премьер-лига Тур 5 Вулверхэмптон1 : 0Бёрнли
19.03.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 38 Бёрнли1 : 1Вулверхэмптон
07.11.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 16 Вулверхэмптон0 : 0Бёрнли
13.03.2010 Англия - Премьер-лига Тур 30 Бёрнли1 : 2Вулверхэмптон
20.12.2009 Англия - Премьер-лига Тур 18 Вулверхэмптон2 : 0Бёрнли
Текстовая трансляция
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65'
Тейлор красиво ушёл от соперника в центре, сместился в сторону ворот и резко пробил низом в левый угол — Патрисиу дотянулся и перевёл на угловой!
58'
 
Фабиу Силва
Первая замена в матче — Фабиу Силва вместо Семеду.
57'
Айт Нури выполнил навес со штрафного на Невеша, который сорвал удар из вратарской — на трибуны полетел мяч.
55'
Семеду прорвался по флангу и прострелил в штрафную — мяч попал в ногу Тейлора и улетел за пределы поля.
53'
Вествуд выполнил навес в штрафную на Вуда, которого опередил Боли.
51'
Не засчитано это взятие ворот — в офсайде был Выдра.
50'
Матей Выдра
ГОЛ! Макнил красивым навесом нашёл Выдру на границе штрафной. Тот убежал в сторону от защитника, обыграл Патрисиу и отправил мяч в пустые ворота. Но судьи смотрят VAR.
48'
Траоре сфолил в верховой борьбе с Лоутоном.
46'
Замен в перерыве не произошло.
46'
Вернулись на поле футболисты.
45+3'
Отправляются отдыхать игроки. Не то чтобы у «Бёрнли» был огромный перевес по моментам, просто «Вулверхэмптон» ничего реализовать не смог, а у гостей великолепный тайм провёл Крис Вуд, забивший фактически всё, что можно. Ждём продолжения матча!
45+2'
«Вулверхэмптон» заработал угловой на левом фланге — Поуп спокойно поймал мяч после навеса.
45'
Две минуты добавлены к первому тайму.
44'
0:3
Крис Вуд
ГОЛ! Макнил здорово навесил с углового во вратарскую, защита «волков» сыграла как-то инертно, и никто не помешал Вуду выпрыгнуть и головой вколотить мяч в сетку с полутора метров!
44'
0:3. Вуд («Бёрнли») делает хет-трик за один тайм!
43'
Рубен Невеш нанёс мощный удар со штрафного низом в правый угол, но Поуп был рядом и поймал мяч.
42'
 
Мэттью Лоутон
Лоутон снёс Траоре в подкате на подступах к штрафной и получил жёлтую.
40'
С углового «Вулверхэмптон» ничего опасного не создал в итоге.
39'
 
Адама Траоре
И Траоре тоже предупреждён.
39'
 
Джеймс Тарковски
Жёлтая Тарковски в итоге.
38'
Адама Траоре
Поденсе оказался на газоне уже после того, как мяч ушёл на угловой, Траоре это не понравилось, и он пошёл толкаться с Тарковски. Эпизод произошёл за спиной главного арбитра, так что смотрят VAR сейчас.
37'
Адама Траоре прорвался по флангу к штрафной и заработал угловой.
36'
Вуд пробил по воротам метров с 25 — Патрисиу на месте.
34'
Выдра отобрал мяч на левом фланге и совершил красивый рывок через полполя, но в штрафной Патрисиу вовремя вышел навстречу, сократив угол обстрела, и справился с ударом!
32'
Поуп вовремя выскочил за пределы штрафной и выбил мяч, летевший по левому флангу на ход Поденсе! Впрочем, эпизод в любом случае закончился бы в пользу «Бёрнли», поскольку Каштелу был в офсайде.
30'
Айт Нури навесил с фланга в штрафную, где Поуп опередил Виллиана Жозе и поймал мяч.
28'
Вествуд навесил к дальней штанге на Выдру, который с нескольких метров ухитрился пробить выше ворот!
26'
У Тарковски не получился удар головой после подачи Вествуда от угла поля.
25'
Вествуд выполнил навес на Выдру, удар которого головой из штрафной был заблокирован. На угловой улетел мяч.
23'
Выдра навесил в штрафную с фланга — Руй Патрисиу вышел из ворот и опередил Вуда, забрав мяч в руки.
21'
0:2
Крис Вуд
ГОЛ! Траоре потерял мяч на своей половине поля, отдав его Макнилу на ровном месте. Дуайт убежал в штрафную и навесил на Вуда, который просто переправил его в пустые ворота!
21'
0:2. Вуд («Бёрнли») оформляет быстрый дубль
19'
Браунхилл прострелил с правого фланга в штрафную — Боли выбил мяч в подкате.
17'
Поденсе досталось по ногам после подката соперника на фланге. Айт Нури навесил со штрафного, мяч срикошетил в руки голкиперу.
15'
0:1
Крис Вуд
ГОЛ! Лоутон выполнил дальний навес в штрафную на Вуда, который обработал мяч и с острого угла здорово пробил низом под левую штангу!
15'
0:1. Вуд («Бёрнли») забивает после красивой обводки
13'
Поденсе от линии штрафной пытался пробить в дальний угол, но не попал в цель.
11'
Выдра сделал скидку на Вествуда, тот пробил метров с 23 — сорвался удар, мяч в сторону углового флажка полетел.
9'
Айт Нури пытался прорваться по флангу к штрафной, но мяч у него выбили.
7'
Вывел Поденсе Рубена Невеша на ударную позицию, тот резко пробил в правый нижний угол из штрафной — Поуп в падении накрыли мяч!
5'
Поденсе навесил на Коди, который неточно пробил головой.
4'
Траоре нанёс резкий удар от линии штрафной после навеса справа и заработал угловой, задев мячом ногу защитника.
3'
Виллиан Жозе на скорости прорвался к штрафной от центра поля и резко пробил, но попал в соперника.
1'
Поехали! Игра началась.
0'
Команды вышли на поле.
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 33-го тура АПЛ: «Вулверхэмптон» — «Бёрнли». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
0'
Промо матча «Вулверхэмптон» — «Бёрнли»

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