Вулверхэмптон - Бёрнли 25 апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Вулверхэмптон - Бёрнли, который запланирован на 25 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 33-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|11
|вр
|Руй Патрисиу
|15
|зщ
|Вийи Боли
|16
|зщ
|Конор Коди
|3
|зщ
|Райан Айт Нури
|22
|зщ
|Нелсон Семеду
58'
|27
|пз
|Ромен Сес
|32
|пз
|Леандер Дендонкер
|10
|пз
|Даниэл Каштелу
|8
|пз
|Рубен Невеш
|12
|нп
|Виллиан Жозе
|37
|нп
|Адама Траоре
|17
|нп
|Фабиу Силва
58'
|1
|вр
|Ник Поуп
|5
|зщ
|Джеймс Тарковски
|3
|зщ
|Чарли Тейлор
|6
|зщ
|Бен Ми
|2
|зщ
|Мэттью Лоутон
|4
|пз
|Джек Корк
|18
|пз
|Эшли Вествуд
|8
|пз
|Джош Браунхилл
|27
|нп
|Матей Выдра
|11
|нп
|Дуайт Макнил
|9
|нп
|Крис Вуд
|21
|вр
|Джон Радди
|2
|зщ
|Ки-Яна Хувер
|49
|зщ
|Макс Килман
|42
|зщ
|Льюис Ричардс
|18
|пз
|Морган Гиббз-Уайт
|20
|пз
|Витор Феррейра
|54
|пз
|Оуэн Отасови
|60
|нп
|Теодор Корбяну
|25
|вр
|Уилл Норрис
|15
|вр
|Бэйли Пикок-Фаррел
|26
|зщ
|Филлип Бардсли
|34
|зщ
|Джимми Данн
|23
|зщ
|Эрик Питерс
|7
|пз
|Йоханн Гудмундссон
|16
|пз
|Дэйл Стивенс
|10
|нп
|Эшли Барнс
|19
|нп
|Джей Родригес
|Нуну Эшпириту Санту
|Шон Дайч
|21.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 14
|2 : 1
|15.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 36
|1 : 1
|25.08.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 3
|1 : 1
|30.03.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 32
|2 : 0
|16.09.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 5
|1 : 0
|19.03.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 38
|1 : 1
|07.11.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 16
|0 : 0
|13.03.2010
|Англия - Премьер-лига
|Тур 30
|1 : 2
|20.12.2009
|Англия - Премьер-лига
|Тур 18
|2 : 0
Отзывы и комментарии к матчу
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