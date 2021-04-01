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Лидс - Манчестер Юнайтед 25 апреля прямая трансляция

Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 39460
25 Апреля 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. АПЛ, 33-й тур
Главный судья: Крейг Поусон (Южный Йоркшир, Англия)
ЛидсНорвич
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Лидс - Манчестер Юнайтед, который запланирован на 25 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 33-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1ФранцияврИллан Меслье
21НидерландызщПаскаль Стрёйк
14ИспаниязщДиего Льоренте
2АнглиязщЛюк Эйлинг
15Северная ИрландиязщСтюарт Даллас
23АнглияпзКалвин Филлипс
22АнглияпзДжек Харрисон
10Северная МакедониянпЭзган Алиоски
17ПортугалиянпЭлдер Кошта
11УэльснпТайлер Робертс
9АнглиянпПатрик Бэмфорд
26АнглияврДин Хендерсон
2ШвециязщВиктор Линделёф
29АнглиязщАарон Ван-Биссака
23АнглиязщЛюк Шоу
5АнглиязщГарри Магуайр
17Бразилияпз Фред
39ШотландияпзСкотт Мактоминай
21УэльспзДэниел Джеймс
18ПортугалияпзБруну Фернандеш
10АнглиянпМаркус Рашфорд
11АнглиянпМэйсон Гринвуд
Запасные
13ИспанияврКико Касилья
28ШвейцариязщГаэтано Берарди
5ГерманиязщРобин Кох
19ИспанияпзПабло Эрнандес
43ПольшапзМатеуш Клих
7АнглияпзИан Поведа
46АнглияпзДжейми Шаклтон
38НидерландынпКрисенсио Саммервилл
42АнглиянпСэм Гринвуд
1ИспанияврДавид де Хеа
3Кот-д'ИвуарзщЭрик Бейи
27БразилиязщАлекс Теллес
38АнглиязщАксель Туанзебе
8ИспанияпзХуан Мата
31СербияпзНеманья Матич
6ФранцияпзПоль Погба
34НидерландыпзДонни ван де Бек
7УругвайнпЭдинсон Кавани
Главные тренеры
АргентинаМарсело Бьельса
НорвегияУле-Гуннар Сульшер
История личных встреч
20.12.2020 Англия - Премьер-лига Тур 14 Манчестер Юнайтед6 : 2Лидс Юнайтед
17.07.2019 Товарищеские матчи (клубы) Июль 2019 Манчестер Юнайтед4 : 0Лидс Юнайтед
20.09.2011 Англия - Кубок лиги 1/16 финала Лидс Юнайтед0 : 3Манчестер Юнайтед
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 33-го тура АПЛ: «Лидс Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.
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Промо матча «Лидс Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед»

Отзывы и комментарии к матчу

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