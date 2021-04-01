Лидс - Манчестер Юнайтед 25 апреля прямая трансляция

25 Апреля 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. АПЛ, 33-й тур
Главный судья: Крейг Поусон (Южный Йоркшир, Англия)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Лидс - Манчестер Юнайтед, который запланирован на 25 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 33-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1
вр
Иллан Меслье
21
зщ
Паскаль Стрёйк
14
зщ
Диего Льоренте
2
зщ
Люк Эйлинг
15
зщ
Стюарт Даллас
23
пз
Калвин Филлипс
22
пз
Джек Харрисон
10
нп
Эзган Алиоски
17
нп
Элдер Кошта
11
нп
Тайлер Робертс
9
нп
Патрик Бэмфорд
26
вр
Дин Хендерсон
2
зщ
Виктор Линделёф
29
зщ
Аарон Ван-Биссака
23
зщ
Люк Шоу
5
зщ
Гарри Магуайр
17
пз
Фред
39
пз
Скотт Мактоминай
21
пз
Дэниел Джеймс
18
пз
Бруну Фернандеш
10
нп
Маркус Рашфорд
11
нп
Мэйсон Гринвуд
Запасные
13
вр
Кико Касилья
28
зщ
Гаэтано Берарди
5
зщ
Робин Кох
19
пз
Пабло Эрнандес
43
пз
Матеуш Клих
7
пз
Иан Поведа
46
пз
Джейми Шаклтон
38
нп
Крисенсио Саммервилл
42
нп
Сэм Гринвуд
1
вр
Давид де Хеа
3
зщ
Эрик Бейи
27
зщ
Алекс Теллес
38
зщ
Аксель Туанзебе
8
пз
Хуан Мата
31
пз
Неманья Матич
6
пз
Поль Погба
34
пз
Донни ван де Бек
7
нп
Эдинсон Кавани
Главные тренеры
Марсело Бьельса
Уле-Гуннар Сульшер
История личных встреч
20.12.2020
Англия - Премьер-лига
Тур 14
6 : 2
17.07.2019
Товарищеские матчи (клубы)
Июль 2019
4 : 0
20.09.2011
Англия - Кубок лиги
1/16 финала
0 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 33-го тура АПЛ: «Лидс Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.
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