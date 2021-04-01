  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Астон Вилла - Вест Бромвич 25 апреля прямая трансляция

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
25 Апреля 2021, Воскресенье. 21:00 МСК. АПЛ, 33-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия)
Астон ВиллаВест Бромвич
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Астон Вилла - Вест Бромвич, который запланирован на 25 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 33-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Главные тренеры
АнглияДин Смит
АнглияСэм Эллардайс
История личных встреч
20.12.2020 Англия - Премьер-лига Тур 14 Вест Бромвич Альбион0 : 3Астон Вилла
14.05.2019 Англия - Чемпионшип Плей-офф - 1/2 финала Вест Бромвич Альбион1 : 0 3 : 4Астон Вилла
11.05.2019 Англия - Чемпионшип Плей-офф - 1/2 финала Астон Вилла2 : 1Вест Бромвич Альбион
16.02.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 33 Астон Вилла0 : 2Вест Бромвич Альбион
07.12.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 21 Вест Бромвич Альбион2 : 2Астон Вилла
23.01.2016 Англия - Премьер-лига Тур 23 Вест Бромвич Альбион0 : 0Астон Вилла
19.09.2015 Англия - Премьер-лига Тур 6 Астон Вилла0 : 1Вест Бромвич Альбион
07.03.2015 Кубок Англии 1/4 финала Астон Вилла2 : 0Вест Бромвич Альбион
03.03.2015 Англия - Премьер-лига Тур 28 Астон Вилла2 : 1Вест Бромвич Альбион
13.12.2014 Англия - Премьер-лига Тур 16 Вест Бромвич Альбион1 : 0Астон Вилла
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 33-го тура АПЛ: «Астон Вилла» — «Вест Бромвич Альбион». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.
0'
Промо матча «Астон Вилла» — «Вест Бромвич Альбион»

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 12.09.2020 прямая трансляция
    Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 12.09.2020 прямая трансляция
    Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788 12 сентября 2020, суббота. 16:00 МСК. Товарищеский матч 2020...
  • Фулхэм - Астон Вилла 28.09.2020 прямая трансляция
    Фулхэм - Астон Вилла 28.09.2020 прямая трансляция
    Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700 28 августа 2020, Понедельник. 19:45 МСК. АПЛ, 3 -й тур Главный судья: Стюарт...
  • Астон Вилла - Ньюкасл 04.12.2020 прямая трансляция
    Астон Вилла - Ньюкасл 04.12.2020 прямая трансляция
    Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788 4 Декабря 2020, Пятница. 23:00 МСК. АПЛ, 11-й тур...
  • Астон Вилла - Кристал Пэлас прямая трансляция 12.07.2020
    Астон Вилла - Кристал Пэлас прямая трансляция 12.07.2020
    Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788 12 июля 2020, воскресенье. 16:15 МСК. 35-й тур Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс,...
  • Чемпионат Англии 2012-2013 / 6-й тур / Астон Вилла - Вест Бромвич
    Чемпионат Англии 2012-2013 / 6-й тур / Астон Вилла - Вест Бромвич
    Вид спорта: Футбол Участники: Астон Вилла - Вест Бромвич Альбион Дата/Год выпуска: 30.09.2012 Язык комментариев: русский, Роман Скворцов...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close