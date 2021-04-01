Астон Вилла - Вест Бромвич 25 апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Астон Вилла - Вест Бромвич, который запланирован на 25 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 33-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Дин Смит
|Сэм Эллардайс
|20.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 14
|0 : 3
|14.05.2019
|Англия - Чемпионшип
|Плей-офф - 1/2 финала
|1 : 0 3 : 4
|11.05.2019
|Англия - Чемпионшип
|Плей-офф - 1/2 финала
|2 : 1
|16.02.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 33
|0 : 2
|07.12.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 21
|2 : 2
|23.01.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 23
|0 : 0
|19.09.2015
|Англия - Премьер-лига
|Тур 6
|0 : 1
|07.03.2015
|Кубок Англии
|1/4 финала
|2 : 0
|03.03.2015
|Англия - Премьер-лига
|Тур 28
|2 : 1
|13.12.2014
|Англия - Премьер-лига
|Тур 16
|1 : 0
Отзывы и комментарии к матчу
Похожие новости:
Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788 12 сентября 2020, суббота. 16:00 МСК. Товарищеский матч 2020...
Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700 28 августа 2020, Понедельник. 19:45 МСК. АПЛ, 3 -й тур Главный судья: Стюарт...
Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788 4 Декабря 2020, Пятница. 23:00 МСК. АПЛ, 11-й тур...
Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788 12 июля 2020, воскресенье. 16:15 МСК. 35-й тур Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс,...
Вид спорта: Футбол Участники: Астон Вилла - Вест Бромвич Альбион Дата/Год выпуска: 30.09.2012 Язык комментариев: русский, Роман Скворцов...