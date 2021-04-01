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Манчестер Сити - Тоттенхэм 25 апреля прямая трансляция

Стадион: Уэмбли (Лондон, Англия), вместимость: 90000
25 Апреля 2021, Воскресенье. 18:30 МСК. Кубок лиги, Финал
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия)
Манчестер СитиТоттенхэм Хотспур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Манчестер Сити - Тоттенхэм, который запланирован на 25 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Кубок Английской Лиги 2020/21. Финал. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Главные тренеры
ИспанияХосеп Гвардиола
АнглияРайан Мейсон
История личных встреч
13.02.2021 Англия - Премьер-лига Тур 24 Манчестер Сити3 : 0Тоттенхэм Хотспур
21.11.2020 Англия - Премьер-лига Тур 9 Тоттенхэм Хотспур2 : 0Манчестер Сити
02.02.2020 Англия - Премьер-лига Тур 25 Тоттенхэм Хотспур2 : 0Манчестер Сити
17.08.2019 Англия - Премьер-лига Тур 2 Манчестер Сити2 : 2Тоттенхэм Хотспур
20.04.2019 Англия - Премьер-лига Тур 35 Манчестер Сити1 : 0Тоттенхэм Хотспур
17.04.2019 Лига чемпионов 1/4 финала Манчестер Сити4 : 3Тоттенхэм Хотспур
09.04.2019 Лига чемпионов 1/4 финала Тоттенхэм Хотспур1 : 0Манчестер Сити
29.10.2018 Англия - Премьер-лига Тур 10 Тоттенхэм Хотспур0 : 1Манчестер Сити
14.04.2018 Англия - Премьер-лига Тур 34 Тоттенхэм Хотспур1 : 3Манчестер Сити
16.12.2017 Англия - Премьер-лига Тур 18 Манчестер Сити4 : 1Тоттенхэм Хотспур
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финального матча Кубка английской лиги: «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.

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