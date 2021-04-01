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Эйбар - Реал Сосьедад 26 апреля прямая трансляция

Стадион: Мунисипаль де Ипуруа (Эйбар, Испания), вместимость: 5250
26 Апреля 2021, Понедельник. 22:00 МСК. Ла Лига, 32-й тур
Главный судья: Хорхе Фигероа Васкес (Испания)
ЭйбарРеал Сосьедад
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Эйбар - Реал Сосьедад, который запланирован на 26 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 32-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Эйбар
Эйбар
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Главные тренеры
Испания Хосе Луис Мендилибар
Испания Иманол Альгуасиль
История личных встреч
13.12.2020 Испания - Примера Тур 13 Реал Сосьедад1 : 1Эйбар
10.03.2020 Испания - Примера Тур 24 Эйбар1 : 2Реал Сосьедад
30.11.2019 Испания - Примера Тур 15 Реал Сосьедад4 : 1Эйбар
14.04.2019 Испания - Примера Тур 32 Реал Сосьедад1 : 1Эйбар
31.08.2018 Испания - Примера Тур 3 Эйбар2 : 1Реал Сосьедад
01.04.2018 Испания - Примера Тур 30 Эйбар0 : 0Реал Сосьедад
05.11.2017 Испания - Примера Тур 11 Реал Сосьедад3 : 1Эйбар
28.02.2017 Испания - Примера Тур 25 Реал Сосьедад2 : 2Эйбар
24.09.2016 Испания - Примера Тур 6 Эйбар2 : 0Реал Сосьедад
16.04.2016 Испания - Примера Тур 33 Эйбар2 : 1Реал Сосьедад

Отзывы и комментарии к матчу

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