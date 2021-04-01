Эйбар - Реал Сосьедад 26 апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Эйбар - Реал Сосьедад, который запланирован на 26 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 32-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Хосе Луис Мендилибар
|Иманол Альгуасиль
|13.12.2020
|Испания - Примера
|Тур 13
|1 : 1
|10.03.2020
|Испания - Примера
|Тур 24
|1 : 2
|30.11.2019
|Испания - Примера
|Тур 15
|4 : 1
|14.04.2019
|Испания - Примера
|Тур 32
|1 : 1
|31.08.2018
|Испания - Примера
|Тур 3
|2 : 1
|01.04.2018
|Испания - Примера
|Тур 30
|0 : 0
|05.11.2017
|Испания - Примера
|Тур 11
|3 : 1
|28.02.2017
|Испания - Примера
|Тур 25
|2 : 2
|24.09.2016
|Испания - Примера
|Тур 6
|2 : 0
|16.04.2016
|Испания - Примера
|Тур 33
|2 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
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