Реал Мадрид - Бетис 24 апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Реал Мадрид - Бетис, который запланирован на 24 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 32-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Зинедин Зидан
|Мануэль Пеллегрини
|26.09.2020
|Испания - Примера
|Тур 3
|2 : 3
|08.03.2020
|Испания - Примера
|Тур 27
|2 : 1
|02.11.2019
|Испания - Примера
|Тур 12
|0 : 0
|19.05.2019
|Испания - Примера
|Тур 38
|0 : 2
|13.01.2019
|Испания - Примера
|Тур 19
|1 : 2
|18.02.2018
|Испания - Примера
|Тур 24
|3 : 5
|20.09.2017
|Испания - Примера
|Тур 5
|0 : 1
|12.03.2017
|Испания - Примера
|Тур 27
|2 : 1
|15.10.2016
|Испания - Примера
|Тур 8
|1 : 6
|24.01.2016
|Испания - Примера
|Тур 21
|1 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
Похожие новости:
Стадион: Альфредо ди Стефано (Мадрид, Испания), вместимость: 6500 3 Апреля 2021, Суббота. 17:15 МСК. Ла Лига, 29-й тур Главный судья: Исидро Диас де...
Стадион: Альфредо ди Стефано (Мадрид, Испания), вместимость: 6500 13 Марта 2021, Суббота. 18:15 МСК. Ла Лига, 27-й тур Главный судья: Хорхе Фигероа...
Стадион: Альфредо ди Стефано (Мадрид, Испания), вместимость: 6500 17 октября 2020, Суббота. 19:30 МСК. Ла Лига , 6-й тур Главный судья:...
Стадион: Олимпико де Севилья - Ла Картуха (Севилья, Испания), вместимость: 57619 5 Апреля 2021, Понедельник. 22:30 МСК. Кубок Испании, Финал Главный...
Стадион: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания), вместимость: 25534 29 декабря 2020, Вторник. 23:30 МСК. Ла Лига, 16-й тур Главный судья: Хавьер...