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Реал Мадрид - Бетис 24 апреля прямая трансляция

Стадион: Альфредо ди Стефано (Мадрид, Испания), вместимость: 6500
24 Апреля 2021, Суббота. 22:00 МСК. Ла Лига, 32-й тур
Главный судья: Хавьер Эстрада Фернандес (Лерида, Испания)
Реал МадридБетис
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Реал Мадрид - Бетис, который запланирован на 24 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 32-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Бетис
Севилья
Главные тренеры
Франция Зинедин Зидан
Чили Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
26.09.2020 Испания - Примера Тур 3 Бетис2 : 3Реал Мадрид
08.03.2020 Испания - Примера Тур 27 Бетис2 : 1Реал Мадрид
02.11.2019 Испания - Примера Тур 12 Реал Мадрид0 : 0Бетис
19.05.2019 Испания - Примера Тур 38 Реал Мадрид0 : 2Бетис
13.01.2019 Испания - Примера Тур 19 Бетис1 : 2Реал Мадрид
18.02.2018 Испания - Примера Тур 24 Бетис3 : 5Реал Мадрид
20.09.2017 Испания - Примера Тур 5 Реал Мадрид0 : 1Бетис
12.03.2017 Испания - Примера Тур 27 Реал Мадрид2 : 1Бетис
15.10.2016 Испания - Примера Тур 8 Бетис1 : 6Реал Мадрид
24.01.2016 Испания - Примера Тур 21 Бетис1 : 1Реал Мадрид

Отзывы и комментарии к матчу

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