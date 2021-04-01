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Эльче - Леванте 24 апреля прямая трансляция

Стадион: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания), вместимость: 38750
24 Апреля 2021, Суббота. 15:00 МСК. Ла Лига, 32-й тур
Главный судья: Давид Медье Хименес (Испания)
ЭльчеЛеванте
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Эльче - Леванте, который запланирован на 24 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 32-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Эльче
Эльче
Леванте
Валенсия
Главные тренеры
Испания Фран Эскриба
Испания Пако Лопес
История личных встреч
21.11.2020 Испания - Примера Тур 10 Леванте1 : 1Эльче
05.03.2017 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 28 Леванте2 : 1Эльче
24.09.2016 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 7 Эльче0 : 1Леванте
23.05.2015 Испания - Примера Тур 38 Леванте0 : 0Эльче
18.01.2015 Испания - Примера Тур 19 Эльче1 : 0Леванте
25.04.2014 Испания - Примера Тур 35 Эльче1 : 1Леванте
14.12.2013 Испания - Примера Тур 16 Леванте2 : 1Эльче

Отзывы и комментарии к матчу

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