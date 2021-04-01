  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Вальядолид - Кадис 24 апреля прямая трансляция

Стадион: Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания), вместимость: 26512
24 Апреля 2021, Суббота. 17:15 МСК. Ла Лига, 32-й тур
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Испания)
ВальядолидКадис
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Вальядолид - Кадис, который запланирован на 24 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 32-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Вальядолид
Вальядолид
Кадис
Кадис
Главные тренеры
Испания Серхио Гонсалес
Испания Альваро Сервера
История личных встреч
29.12.2020 Испания - Примера Тур 16 Кадис0 : 0Вальядолид
28.04.2018 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 37 Вальядолид1 : 1Кадис
25.11.2017 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 16 Кадис1 : 0Вальядолид
10.06.2017 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 42 Вальядолид1 : 0Кадис
13.01.2017 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 21 Кадис0 : 1Вальядолид

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Вальядолид - Уэска 29.01.2021 прямая трансляция
    Вальядолид - Уэска 29.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания), вместимость: 26512 29 января 2021, Пятница. 23:00 МСК. Ла Лига, 21-й тур Главный судья: Рикардо Де...
  • Вальядолид - Севилья 20 марта прямая трансляция
    Вальядолид - Севилья 20 марта прямая трансляция
    Стадион: Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания), вместимость: 26512 20 Марта 2021, Суббота. 23:00 МСК. Ла Лига, 28-й тур Главный судья: Хавьер Эстрада...
  • Вальядолид - Эльче 19.01.2021 прямая трансляция
    Вальядолид - Эльче 19.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания), вместимость: 26512 19 января 2021, Вторник. 21:00 МСК. Ла Лига, 19-й тур Главный судья: Сантьяго Хайме...
  • Вальядолид - Валенсия 10.01.2021 прямая трансляция
    Вальядолид - Валенсия 10.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания), вместимость: 26512 10 января 2021, Воскресенье. 23:00 МСК. Ла Лига, 18-й тур Главный судья: Гуильермо...
  • Вальядолид - Хетафе 06.03.2021 прямая трансляция
    Вальядолид - Хетафе 06.03.2021 прямая трансляция
    Стадион: Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания), вместимость: 26512 6 Марта 2021, Суббота. 16:00 МСК. Ла Лига, 26-й тур Главный судья: Марио Мелеро...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close