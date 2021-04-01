Валенсия - Алавес 24 апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Валенсия - Алавес, который запланирован на 24 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 32-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Хави Грасия
|Хавьер Ревилья Кальеха
|22.11.2020
|Испания - Примера
|Тур 10
|2 : 2
|06.03.2020
|Испания - Примера
|Тур 27
|1 : 1
|05.10.2019
|Испания - Примера
|Тур 8
|2 : 1
|12.05.2019
|Испания - Примера
|Тур 37
|3 : 1
|05.01.2019
|Испания - Примера
|Тур 18
|2 : 1
|17.03.2018
|Испания - Примера
|Тур 29
|3 : 1
|24.01.2018
|Кубок Испании
|1/4 финала
|2 : 1 2 : 3
|17.01.2018
|Кубок Испании
|1/4 финала
|2 : 1
|28.10.2017
|Испания - Примера
|Тур 10
|1 : 2
|25.02.2017
|Испания - Примера
|Тур 24
|2 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
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