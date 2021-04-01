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Валенсия - Алавес 24 апреля прямая трансляция

Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
24 Апреля 2021, Суббота. 19:30 МСК. Ла Лига, 32-й тур
Главный судья: Гуильермо Куадра Фернандес (Испания)
ВаленсияАлавес
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Валенсия - Алавес, который запланирован на 24 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 32-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Валенсия
Валенсия
Алавес
Витория
Главные тренеры
Испания Хави Грасия
Испания Хавьер Ревилья Кальеха
История личных встреч
22.11.2020 Испания - Примера Тур 10 Алавес2 : 2Валенсия
06.03.2020 Испания - Примера Тур 27 Алавес1 : 1Валенсия
05.10.2019 Испания - Примера Тур 8 Валенсия2 : 1Алавес
12.05.2019 Испания - Примера Тур 37 Валенсия3 : 1Алавес
05.01.2019 Испания - Примера Тур 18 Алавес2 : 1Валенсия
17.03.2018 Испания - Примера Тур 29 Валенсия3 : 1Алавес
24.01.2018 Кубок Испании 1/4 финала Алавес2 : 1 2 : 3Валенсия
17.01.2018 Кубок Испании 1/4 финала Валенсия2 : 1Алавес
28.10.2017 Испания - Примера Тур 10 Алавес1 : 2Валенсия
25.02.2017 Испания - Примера Тур 24 Алавес2 : 1Валенсия

Отзывы и комментарии к матчу

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