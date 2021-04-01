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Севилья - Гранада 25 апреля прямая трансляция

Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500
25 Апреля 2021, Воскресенье. 19:30 МСК. Ла Лига, 32-й тур
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания)
СевильяГранада
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Севилья - Гранада, который запланирован на 25 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 32-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Севилья
Севилья
Гранада
Гранада
Главные тренеры
ИспанияХулен Лопетеги
ИспанияДиего Пенас Мартинес
История личных встреч
17.10.2020 Испания - Примера Тур 6 Гранада1 : 0Севилья
25.01.2020 Испания - Примера Тур 21 Севилья2 : 0Гранада
23.08.2019 Испания - Примера Тур 2 Гранада0 : 1Севилья
21.04.2017 Испания - Примера Тур 33 Севилья2 : 0Гранада
03.12.2016 Испания - Примера Тур 14 Гранада2 : 1Севилья
08.05.2016 Испания - Примера Тур 37 Севилья1 : 4Гранада
03.01.2016 Испания - Примера Тур 18 Гранада2 : 1Севилья
19.04.2015 Испания - Примера Тур 32 Гранада1 : 1Севилья
15.01.2015 Кубок Испании 1/8 финала Севилья4 : 0Гранада
08.01.2015 Кубок Испании 1/8 финала Гранада1 : 2Севилья

Отзывы и комментарии к матчу

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