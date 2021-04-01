Севилья - Гранада 25 апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Севилья - Гранада, который запланирован на 25 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 32-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Хулен Лопетеги
|Диего Пенас Мартинес
|17.10.2020
|Испания - Примера
|Тур 6
|1 : 0
|25.01.2020
|Испания - Примера
|Тур 21
|2 : 0
|23.08.2019
|Испания - Примера
|Тур 2
|0 : 1
|21.04.2017
|Испания - Примера
|Тур 33
|2 : 0
|03.12.2016
|Испания - Примера
|Тур 14
|2 : 1
|08.05.2016
|Испания - Примера
|Тур 37
|1 : 4
|03.01.2016
|Испания - Примера
|Тур 18
|2 : 1
|19.04.2015
|Испания - Примера
|Тур 32
|1 : 1
|15.01.2015
|Кубок Испании
|1/8 финала
|4 : 0
|08.01.2015
|Кубок Испании
|1/8 финала
|1 : 2
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